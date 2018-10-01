3 نصائح مجربة لحدوث الحمل بذكر

ليحدث الحمل بذكر يجب أن يكون الجماع فى فترة التبويض

الحمل بذكر أو أنثى أو توأم هو شيء من عند الله فقط وهو مثل الرزق لا احد يستطيع التنبوء به أو تحديده ولكن يجب الأخذ بالاسباب من أجل حدوث حمل دون مشاكل وبالتالى تزياد فرص حدوث الحمل بذكر.

من المعروف أن الذكر يحمل الكروموسومات (XY) بينما الانثى (XX) وبالتالى فإن الكروموسوم المحدد لنوع الجنين هو Y لانه فى حالة تأخره يبدأ الكروموسوم البديل X والخاص بالأنثى فى العمل ولكى تزيدى فرص ظهور الكرموسوم Y يمكن من خلال النصائح التالية:

1- أن يكون الجماع فى فترة التبويض والتي تحدثنا عنها قبل موعد نزول الدورة المتوقع بـ 14 يوم .

2- تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم مثل الموز والمكسرات والألبان .

3- يجب أن يحدث الجماع بأوضاع أكثر عمقًا بحيث يكون الرجل من أعلى لتقصير المسافة التي يتحركها الحيوان المنوى ولكي تكون الحركة مع اتجاه الجاذبية لتقليل فقد الحيوانات المنوية.

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