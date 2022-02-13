كيف يقع برج الثور في الحب؟

برج الثور من الأبراج الترابية يتوافق مع برج الجدي، وبرج العقرب، وبرج العذراء، ولا يتوافق مع برج الجوزاء، وبرج القوس، وبرج الحمل.

برج الثور عاشق شغوف، يعيش الحب بأدق تفاصيله، حالم لأبعد الحدود ويملك مشاعر عاطفية كبيرة، برج الثور شخصية حنونة ويغمر الجميع بحبه وحنانه، ويغفر للغير بسهولة إساءته وأذيته،يفعل كل ما بوسعه حتى يجعل شريك حياته سعيداً ومرتاحاً، ويتوقع من الطرف الآخر أن يبادله الحب والشغف نفسه لأنه يعتبره ملكاً له.

صفات امرأة برج الثور في الحب

امرأة برج الثور تتعامل مع شريكها بكل هدوء طالما لا يفعل أموراً تُغضبها وتُعكّر مزاجها.

تمتلك امرأة برج الثور شخصية حنونة ولطيفة ومن السهل على شريكها إرضائها في حال أغضبها بالقليل من الورود والشوكولاتة ومشاعر الحب.

تتمهل قبل دخولها إلى علاقة عاطفية وتأخذ الوقت الكافي في التعرّف على الشخص والتأكد من أنّه المُناسب لها وتفكر جيداً في سلبيات وإيجابيات العلاقة قبل أن تبدي التزامها بها، وللتأكّد من مشاعرها اتجاهه قبل أن تبوح بأي شيء.

تتخلّى عن الكثير من الأمور بحياتها تقدم التضحيات بمقابل أن تكون مع من تحبه وتبقى بجانبه طول العمر.

لا تتسرع امرأة برج الثور في منح الثقة لشريك حياتها ولا تمنحه كل عواطفها ومشاعرها قبل التأكد من أنّه يستحقها.

تتوقع من شريك حياتها الاهتمام بها وأن يحبها كثيراً، وأن يُعاملها بلطف ويُقدّم لها الهدايا الصغيرة والتي تحتوي على ما يسعدها.

تتملكها مشاعر الغيرة على شريك حياتها عند وجود سبب كبير ومنطقي يجعلها تشعر بذلك.

تفضل أن يترك لها القرار في تحديد وضع العلاقة العاطفية مع شريكها.

امرأة برج الثور في الحب تمنح شريكها الأولوية في علاقتهم وتضع رغباته قبل رغباتها.

تفعل امرأة برج الثور ما بوسعها حتى تجعل شريك حياتها مبسوط ومرتاحاً وتعتني به جيداً.

تُخفي الأمور المهمة في حياتها ولا تشاركها مع شريك حياتها في بداية العلاقة، وتفضّل الانتظار حتى تشعر بالأمان معه قبل الانفتاح عليه.

تحب الالتزام في العلاقات العاطفية طويلة المدى، ولكن يجب على شريكها احترام حدودها وعدم محاولة التعدّي عليها حتى تبقى بجانبه.

تمتلك المرأة من برج الثور روح مرحة تؤثر بشكل إيجابي على علاقتها العاطفية بحيث تكون ممتعة وممتلئة بالمرح والضحك.

تمتلك المرأة من برج الثور شخصية رومانسية وترغب من شريكها الاهتمام بمشاعرها والإحساس بها.

تُفضل المرأة من برج الثور التواجد مع شريك يُشاركها بالجرأة والمرح.

لا تفضّل الرجل الخجول والمتحفّظ كثيراً.

صفات رجل برج الثور في الحب

مظهره الخارجي يوحي بأنّه قاسِ وحازم لكنه يتعامل مع شريكته بحنان ولطف ولا يواجه مشكلة في إظهار ذلك أمام الآخرين.

يتجنّب الالتزام بأي علاقة بشكل سريع ولكن بمجرّد أن يجد من يحبها فهو يتمسّك بها بقوة.

يختار كلامه بعناية عند التحدّث عن مشاعره وحبّه لشريكته ويفكّر به مُسبقاً قبل أن يقوله.

يتوقع من شريكته أن تُقدّر كل ما يفعله لأجلها وأن تمنحه الكثير من وقتها.

يبقى صامتاً عندما تقوم شريكته بتوجيه الأسئلة له حول علاقتهم فإذا لم يكُن متأكداً من الجواب بشكل تام فمن المستحيل أن يقوله.

يمتلك رجل برج الثور في الحب عاطفة قويّة ويثق بها بشكل كلّي ولكن إذا اضطر لاتخاذ قرار عاطفي مهم فقد يتغير ذلك.

يواجه مشاكل أحياناً في الانفتاح على شريكته وإخبارها بجميع مشاعِره وعواطفه المخفيّة، ولكن على شريكته أن تكون صبورة عليه وتمنحه الوقت اللازم حتى يُصبح قادراً على الانفتاح عليها بشكل كامل.

يأخذ الأمور الواضحة من تصرّفات شريكته في علاقتهم ولا يفكّر في الأمور الأخرى التي قد تعنيها تصرّفاتها.

يقوم بتنفيذ جميع الوعود التي يُعطيها لشريكته، ويُمكن الثقة بكلامه والاعتماد عليه.

يسعى رجل برج الثور لحماية شريكته من الآخرين وخاصة لو شعر بالغيرة عليها.

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