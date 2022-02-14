كيف يقع برج سرطان في الحب؟ ما هي نسبة توافق برج السرطان مع باقي الأبراج في الحب؟ ماذا يحب رجل برج السرطان في المرأة؟ ماذا تحب مرأة برج السرطان في الرجل؟

برج السرطان الأبراج المائية، ما بين الفترة 21 حزيران يونيو إلى 22 تموز يوليو، ويتميز مواليد برج السرطان أنّهم عاطفيون وحساسون، ومحبون لأجواء العائلة والمنزل.

كيف يقع برج سرطان في الحب؟

برج سرطان في الحب رومانسي وعاطفي للغاية، فهو برج يحب الهدايا والورود، ويميل إلى مفاجأة الحبيب حتى من دون مناسبة، وكما يحرص برج السرطان على مساندة شريك حياته والوقوف إلى جانبه دائماً وفي جميع الأوقات والأزمات، ويسعى دوماً على مشاركته لتخطي جميع المشاكل والعقبات التي تواجهه.

يمتلك مولود برج السرطان بإحساس مرهف، وهو رغم طبعه المتقلّب شخص رومانسي بإمتياز، ويتميّز بالوفاء والإخلاص في علاقاته.

برج السرطان من الأبراج الحذره على الصعيد العاطفي، لا يتسرّع للدخول في أية علاقة بل يفضّل السير بخطوات بطيئة ريثما يتأكد من مشاعر الطرف الآخر لأنه لا يستطيع تحمّل أضرار العلاقات العابرة، ويتميّز بالإخلاص المطلق للحبيب ويسعى لعلاقات طويلة الأمد.

برج السرطان هو برج غامض بعض الشيء ولا يفصح عن مشاعره وحبّه، ولا يمكن أن يصرّح بمشاعر الحب إلا بعد التّأكد من مشاعر الطرف الآخر، وهو برج وفيّ ومخلص في مشاعره، لذلك عندما يقع في الحب يعطي بلا حدود دون أن ينتظر المقابل من أحد.

توافق برج السرطان مع باقي الأبراج في الحب

توافق برج السرطان مع برج الحمل 42%

توافق برج السرطان مع برج الثور 95%

توافق برج السرطان مع برج الجوزاء 26%

توافق برج السرطان مع برج السرطان 90%

توافق برج السرطان مع برج الأسد 35%

توافق برج السرطان مع برج العذراء 79%

توافق برج السرطان مع برج الميزان 26%

توافق برج السرطان مع برج العقرب 89%

توافق برج السرطان مع برج القوس 28%

توافق برج السرطان مع برج الجدي 75%

توافق برج السرطان مع برج الدلو 24%

توافق برج السرطان مع برج الحوت 75%

ماذا يحب رجل برج السرطان في المرأة؟

رجل برج السرطان مشاعره كبيرة ومعبرة أيضاً يحتاج بشكل دائم من شريكة حياته أن تشاركه بالمشاعر والحب.

يعشق المرأة التي لها اهتمامات متشابهة لاهتماماته وتبادره أيضاً نفس الاهتمام وكما أنه يتمعن في علاقته مع من يحب.

تحتاج المرأة إلى التحلي بالصبر لكسب قلب رجل برج السرطان، حيث يمكن أن يخفي مشاعره لوقت طويل.

يحب رجل برج السرطان أن تكون المرأة صادقة، فيحب رجل السرطان إبداء الصدق والصداقة بقدر كبير، وكما يحب المرأة التي تتحمل غيرته عليها، وإخلاصه لها.

يحب الرجل برج السرطان المرأة التي تجيد الطبخ وتظهر الحب والشغف في الطهو وذلك لأنه يجب الأكل والتنوع بنكهاته.

يجب أن تتحلي المرأة بالهدوء واللطف كي يحبها رجل برج السرطان.

ماذا تحب مرأة برج السرطان في الرجل؟

أنيق ومرتب في ملابسة ورائحته جميلة.

حساسة كثيراً ويمكن أن تفسر المواقف الغامضة بشكل خاطئ يمكن أن يؤثر على حالتها النفسية.

أن يكون الرجل الذي تتعامل معه مرح ودمه خفيف لأن السيدات ينجذبن للرجل الذي يضحكها بشكل كثير.

يجب على الرجل أن يلفت انتبهاها بمدى إحترامه وخصوصاً أمام الناس ولباقته معها، مثل تحريك الكرسي للسماح لها بالجلوس أو فتح باب السيارة.

تحلم بشكل كبير مما يجعل أسلوب الرجل يخطف قلبها.

يجب المحاولة عن التعبير عن العواطف والمشاعر المتواجدة معنا طوال الوقت.

أن يعاملها الرجل بحنية وإلقاء عليها عبارات الحب والثناء والإطراء.

تحب أن يتعامل الرجل معها بشكل حنون، ولكن يجب أن يبن لها مدى حبه.

أن يظهر رغبته في التعرف على عائلتها، فالسرطان من أكثر الأبراج حباً واهتماماً بالعائلة.

يساعد اهتمام الرجل بالأصدقاء المقربين على كسب قلبها.

يساعد استخدام أسلوب الصراحة معها، على كسب قلبها.

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