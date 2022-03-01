برج الجدي هو من الأبراج الترابية ويعتبر البرج العاشر من الأبراج الإثنى عشر من دائرة البروج أی قوس من دایرة مسار الشمس، وتمر الشمس من برج الجدي من 22 ديسمبر إلى 20 يناير.

كيف يقع رجل برج الجدي في الحب؟

يشعر برج الجدي في الكثير من المواقف بالتوتر الشديد ومن الممكن ان تضعف ثقته بنفسه، ولهذا يحتاج الى الشعور بالأمان والى أن يختار شريكاً يوفر له ذلك، ومن الضروري أن يحرص على جعله يعيش اجواء المرح والبعد عن التشنج بين الحين والآخر.

من أجل مساعدة برج الجدي على التقرب والوقوع في الحب فمن الضروري مراعاة طباعه وعدم ازعاجه، ويجب الانتباه الى انه يظهر مشاعره بطرق اخرى غير الكلام.

رجل برج الجدي لا يجد سهولة في لقاء شريك حياته، فهو يظهر الكثير من التردد في هذا المجال والسبب انه يبحث عمن يظهر تجاهه الكثير من الاخلاص فهذه الصفة تشجعه على القيام بخطوة الى الامام وعلى بدء علاقة عاطفية ناجحة.

يتميز برج الجدي أنه كتوم جداً ولا يتحدث عن نفسه الا نادراً، فمن الضروري عدم توجيه الكثير من الاسئلة اليه لأن هذا يزعجه ويدفعه الى الابتعاد، ومن الافضل ان تترك له مساحة للتنفس والشعور بالارتياح لكي يصبح اكثر اقتراباً.

من اجل كسب قلب رجل برج الجدي ينصح باعتماد التجديد طريقة للحياة. وهذا يشمل الشكل والتصرفات والنشاطات والكثير من التفاصيل. فهو سريع الشعور بالملل ومن الممكن ان يسبب هذا ابتعاده وتخليه عن اي علاقة قد يخوضها.

رجل برج الجدي لا يحب أبداً إضاعة الوقت ومن اجل التقرب منه حاول أن تساعده على اداء عمله على اكمل وجه وتحفيزه دائماً على تحقيق النجاح لأن هذا يشعره بالرضى.

يجب التنبه الى انه لا يحب ان يتم تخطي الحدود اثناء التعامل معه. فهذا يثير شعوره بالاستياء وقد يعزز رغبته في الابتعاد ويمكن تعزيز العلاقة معه من خلال السماح له بأن يعيش وحدته في بعض الاحيان فهو يفضل في بعض المواقف التفكير بمفرده ومعالجة مشاكله بصمت وبعيداً عن الضجيج.

عدم تأجيل الاعمال والمشاريع وتنفيذ الوعود الى وقت آخر، فهو يتحمل المسؤولية في اي جانب من جوانب الحياة على اكمل وجه ويفضل ان يتحلى شريك حياته بالصفة نفسها، ويمكن معرفة كيف يقع رجل الجدي في الحب.

صفات برج الجدي المرأة

لديها قدرة عالية على التحكم بنفسها.

تميل إلى إظهار جانبها المرح والجريء فقط للأشخاص المقربين إلى قلبها.

شخصية متواضعة وصبورة وتشعر بالمسؤولية تجاه غيرها.

تعتبر من الشخصيات التي تحفز نفسها باستمرار.

قد يأخذ الآخرين بعض الوقت لفهم طبيعتها إلى أن تقوم بفتح قلبها لهم.

صفات برج الجدي الرجل

يهتم بالأمور العمليّة حتّى عندما يتعلّق الأمر بالأثاث المنزلي

مُتفانياً في عمله ومخلص.

كتوم عندما يتعلّق الأمر بحياته الخاصة ومبادئه وفلسفته في الحياة.

تعامله مع الأشخاص المقربين والموثوقين لديه فإنّه يكشف عن طباعه الحسنة وما يمتلكه من حس للدّعابة.

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