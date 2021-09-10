كيف يمكنك منع تجلط الدم؟

مع معظم الأحيان، يكون الدم في الجسم سائلًا، ومع ذلك في أحيان أخرى يمكن أن يتكاثف الدم ويتكتل كما يحدث أثناء عملية الشفاء الطبيعية للجرح.

وفي الواقع، عندما يتكتل الدم أو يتخثر داخل الشرايين أو الأوردة، يمكن أن يسبب مشكلة صحية خطيرة، حيث يمكن أن تتفكك هذه الأنواع من الجلطات الدموية وتنتقل عبر الجسم وتمنع تدفق الدم إلى أعضائك، وفي حال منع الدم من التدفق إلى عضو رئيسي مثل القلب، فقد تحدث الوفاة.

حسنًا، الخبر السار هو أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لمنع تشكل الجلطات الدموية الخطيرة، وهذا مهم بشكل خاص إذا كانت لديك فرصة أكبر لتطويرها، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن نصائح عملية لمنع تجلط الدم.



كيفية منع تجلط الدم

الحفاظ على وزن صحي

ترتبط الإصابة بالسمنة بزيادة الضغط داخل البطن، وقلة النشاط والتهابات طويلة الأمد في الجسم، وكل هذه العوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم، لذلك تحدث مع الطبيب حول الطرق الصحية لتقليل الوزن حتى تكون بكامل صحتك.

ابق نشيطًا

يبدو أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل من فرص الإصابة بجلطة دموية، ولكن من المهم أن تعلم أنه إذا كنت غير نشط لفترة طويلة، فمن المحتمل أن يكون النشاط البدني الخفيف إلى المعتدل فكرة أفضل من التمرين المكثف، وهذا بسبب وجود خطر ضئيل جدًا في حدوث تجلط الدم إذا إفرطت في التمرين.

ابق رطبًا

يعتقد أن الجفاف يزيد من احتمالات الإصابة بجلطة دموية، لذلك من المهم شرب الكثير من الماء كل يوم، خاصة إذا كان لديك عوامل خطر أخرى لجلطات الدم.

كف عن التدخين

إذا كنت تدخن، فقد حان الوقت للتوقف، حيث تظهر الأبحاث أن التدخين حتى الإلكتروني يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بجلطة دموية خطيرة، وفي الواقع هناك العديد من الأدوات التي تساعدك على الإقلاع عن التدخين لذا ابدأ في ذلك الآن.

راقب مستوى الصوديوم لديك

يمكن أن يكون الانتباه إلى مستوى الصوديوم لديك أمرًا أساسيًا في تقليل احتمالات الإصابة بجلطة دموية، حيث أظهرت دراسة عام 2018 أن مستويات الصوديوم المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في جلطات الدم.

كسر فترات الجلوس الطويلة

إذا كان السفر أو حالة صحية أو وظيفتك تتطلب منك الجلوس لفترات طويلة، فمن المهم أن تنهض وتتحرك بقدر ما تستطيع، حيث توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوقوف وشد القدمين والكاحلين والساقين، والتحرك كل ساعتين إلى ثلاث ساعات إن أمكن لمنع تجلط الدم.

تناول الأدوية الموصوفة

يمكن استخدام بعض الأدوية لمنع تكون جلطات الدم أو إضابة جلطات الدم الموجودة أو منعها من النمو مرة أخرى، وتشمل هذه الأدوية مميعات الدم ومثطبات الثرومبين ومزيلات التخثر.

للمزيد عن صحتك وجمالك:

كيف تحافظ على صحة عينيك وبصرك؟!

اتبعي هذه الخطوات لعلاج تلعثم طفلك