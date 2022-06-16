كيف يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على مزاجك؟ 

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على سبب إصابة بعض الأشخاص بالاكتئاب، بما في ذلك النظام الغذائي ، ومن خلال القصص المتناقلة، أبلغ بعض الناس عن تحسن الحالة المزاجية وانخفاض القلق عند تناول نظام غذائي نباتي، ومع ذلك، أبلغ آخرون عن تفاقم الأعراض.

كيف يؤثر النظام الغذائي على مزاجك؟

يمكن أن يؤثر ما تأكله على ما تشعر به جسديًا وعقليًا، فعندما يتعلق الأمر بمزاجك، تشير أكثر من 50 دراسة أجريت في بلدان مختلفة إلى أن ما يأكله الشخص قد يؤثر على مدى احتمالية تعرضه للاكتئاب.

على سبيل المثال، نظرت تجربة تحكم عشوائية كبيرة في النظم الغذائية للأشخاص الذين يعانون من أعراض الاكتئاب الرئيسية، ووجدت أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون ومنتجات الألبان منخفضة الدهون والأطعمة النباتية تحسنوا بشكل أسرع من أولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا أقل في تلك الأطعمة وأعلى في الأطعمة فائقة المعالجة.

وكان الانخفاض في أعراض الاكتئاب مستقلاً عن التغيرات في النشاط البدني أو وزن الجسم، وأولئك الذين حسنوا نظامهم الغذائي أكثر من أبلغوا عن انخفاض أكبر في أعراض الاكتئاب.

وفي دراسة أخرى، أدى اتباع نظام غذائي على غرار البحر الأبيض المتوسط إلى جانب مكملات زيت السمك إلى تحسين أعراض الاكتئاب المبلغ عنها ذاتيًا على مدى ثلاثة أشهر، وتدعم مراجعة حديثة أيضًا فكرة أن تناول نظام غذائي عالي الجودة، بغض النظر عما إذا كان قائمًا على النباتات، قد يقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة تصل إلى 23٪.

وفي هذه الدراسات، تم تعريف النظام الغذائي عالي الجودة على أنه نظام غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور وزيت الزيتون والأسماك والمأكولات البحرية الأخرى.

ضع في اعتبارك أن نتائج الدراسة هذه لا تعني أن اتباع نظام غذائي منخفض في تلك الأطعمة يسبب الاكتئاب، حيث يحدث الاكتئاب أو يتأثر بالعديد من العوامل المختلفة، وقد يكون النظام الغذائي واحدًا منها فقط.

ومع ذلك، يبدو أن اتباع نظام غذائي جيد ومغذي يساعد على الأقل بعض الأشخاص الذين يعانون من أعراض اكتئاب في التقليل منها، لذا فإن تغيير نظامك الغذائي قد يكون استراتيجية مفيدة تستحق التفكير فيها.

هل يمكن أن يساعد النظام الغذائي النباتي في تقليل أعراض الاكتئاب ؟

يميل النظام الغذائي النباتي إلى أن يكون أكثر ثراءً بشكل طبيعي في الفواكه والخضروات والمكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة، إلى جانب الأطعمة السائدة في الأنظمة الغذائية عالية الجودة التي ترتبط بالدراسات بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، كما تم ربط تناول كميات أكبر من الفواكه والخضروات بشكل مستقل بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب وتحسين الصحة العقلية بشكل عام.

وفي الواقع، تميل الأنظمة الغذائية النباتية إلى أن تكون غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى التي ثبت أنها تحمي من الاكتئاب وأعراض الاكتئاب، وعندما يتعلق الأمر بالبحث، تشير عدد قليل من الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا قد يعانون من خطر أقل للإصابة بالاكتئاب.

لماذا يرتبط النظام الغذائي النباتي أحيانًا بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب؟

تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والأمراض العقلية الأخرى.

على سبيل المثال، وجدت الأبحاث ارتباطًا بين الأنظمة الغذائية التي تقضي على مجموعات غذائية كاملة، بما في ذلك الأنظمة الغذائية النباتية، مع اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي، ومع ذلك، لا يجد آخرون أي تغيير في المخاطر أو انخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب عند تناول نظام غذائي نباتي.

ويعتقد الخبراء أن عدم وجود إجماع في نتائج الدراسة يمكن تفسيره بعوامل مختلفة، فعلى سبيل المثال، من المحتمل أن يكون الأشخاص الذين يعانون من مشكلة صحية عقلية موجودة بالفعل أكثر عرضة لتجربة نظام غذائي نباتي كوسيلة لتقليل أعراضهم.

والاحتمال الآخر هو أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم عوامل شخصية قد تجعلهم أكثر عرضة للتعاطف مع الحيوانات، ونتيجة لذلك، قد يتوقفون عن تناول اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى للعيش وفقًا لأخلاقياتهم الشخصية.

أيضًا قد يكون المحتوى الغذائي للنظام الغذائي عاملاً آخر يجب مراعاته، فعلى سبيل المثال، أوميغا 3، والكولين، والفيتامينات B-6 و B-12، وحمض الفوليك بالإضافة إلى بعض أحماض الأنيمو المحددة ضرورية لإنتاج السيروتونين والدوبامين والنورابينفرين، وهذه ثلاث ناقلات عصبية تساعد في تنظيم الحالة المزاجية.

وفي الحقيقة، يمكن أن يوفر النظام الغذائي النباتي المخطط جيدًا ما يكفي من كل هذه العناصر الغذائية، ومع ذلك، فإن سوء التخطيط قد يفتقر إلى كميات كافية من العناصر الغذائية اللازمة لأداء الدماغ بشكل مثالي.

كيفية تقليل الاكتئاب من خلال نظام غذائي نباتي

يقترح الخبراء أن الكولين والفيتامينات B-6 و B-12 وحمض الفوليك، بالإضافة إلى بعض الأحماض الأمينية، ضرورية لجسمك لإنتاج كميات كافية من الناقلات العصبية اللازمة لتنظيم مزاجك، ويبدو أيضًا أن أوميغا 3 طويلة السلسلة تساعد في تنظيم مستويات الدوبامين والسيروتونين، ولهذا السبب يُعتقد أنها تساعد في تقليل أعراض كل من الاكتئاب والقلق.

ويميل النظام الغذائي النباتي إلى أن يكون أقل في بعض هذه العناصر الغذائية، خاصة فيتامين ب-12 وأوميغا 3 طويلة السلسلة، لذلك يجب على النباتيين إيلاء اهتمام خاص لضمان تناول كمية كافية من هذه العناصر الغذائية، إما من خلال الأطعمة المدعمة أو المكملات الغذائية.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأنظمة الغذائية عالية الجودة، بغض النظر عن النوع، كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، حيث ليست كل الأنظمة الغذائية النباتية عالية الجودة بنفس القدر، ولتعظيم فوائدك، حاول تفضيل الأطعمة النباتية الكاملة أو المصنعة بأقل قدر ممكن على الأطعمة فائقة المعالجة، مثل بدائل اللحوم والجبن والحلويات والوجبات النباتية المعبأة مسبقًا أو الوجبات الخفيفة.

وتذكر دائمًا أن نظامك الغذائي ليس العامل الوحيد الذي يلعب دورًا في الاكتئاب، لذلك، من المهم استكشاف جميع طرق العلاج المتاحة لك مع أخصائي الصحة العقلية المؤهل.

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