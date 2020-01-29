كيف يمكن الحدّ من الإصابة بالشرقة أثناء النوم؟

في معظم الأوقات قد نستيقظ من النوم بشكل مفاجئ وغير طبيعي، وذلك نتيجة شعورنا بالإختناق وعدم التمكن من التنفس بصورة طبيعية، وهذه الحالة التي تسمى بالشرقة لا تعدّ بالأمر البسيط لأنها تؤإي الى النوم المتقطع وتمنع بالتالي الفرد من الحصول على نوم هانئ ومريح لفترات كافية.

إليكم بعض النصائح البسيطة الكفيلة بمنع حدوث الشرقة أثناء النوم، ومن أهمها:

1- تخفيف الوزن

2- تجنب تناول وجبة العشاء الدسم قبل النوم مباشرة

3- عدم الإكثار من أكل الدهون والشوكولاتة

4- ممارسة التمارين الرياضية بشكل دوري ومنتظم

5- الحصول على قسط كافٍ من الراحة

6- عدم تناول الكافيين بكثرة.