كيكة الاسكا المخبوزة في الفرن المغطاة بالمرنغ - تتنوع نكهات الآيس كريم لطبقك المميز. أنا أحب الآيس كريم بنكهة المانجو والكرز!
كيكة الاسكا المخبوزة في الفرن
المكونات:
2 لتر آيس كريم فانيليا ، طرية
1 (18.25 أونصة) عبوة من خليط الكيك الأبيض
1 بيضة
نصف ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز
8 بياض بيض
⅛ ملعقة صغيرة كريمة التارتار
نصف ملعقة صغيرة ملح
1 كوب سكر أبيض
الطريقة:
الخطوة 1
قم بتبطين قاع وجوانب وعاء خلط دائري مقاس 8 بوصات أو حاوية عميقة 8 بوصات مربعة بورق الألمنيوم. انشر الآيس كريم في الوعاء، وقم بتعبئتها بإحكام. يغطى ويجمد لمدة 8 ساعات أو حتى يتماسك.
الخطوة 2
يسخن الفرن على درجة 350 فهرنهايت (175 درجة مئوية). تدهن صينية بالزبدة والطحين.
الخطوة 3
حضري خليط الكيك بخلاصة البيض واللوز. تصب في قالب جاهزة.
الخطوة 4
تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا وفقًا لتعليمات العبوة ، حتى ينضج.
الخطوة 5
يخفق بياض البيض مع كريمة التارتار والملح والسكر حتى تتشكل قمم المرينغ.
الخطوة 6
تغلف صينية الخبز بورق برشمان أو ورق بني ثقيل بشكل مرتفع. ضعي الكيك في المنتصف. يقلب الآيس كريم على الكيك. وتوضع طبقة المرينغ بسرعة وبشكل جميل فوق الكيك والآيس كريم . توضع في الفريزر لمدة ساعتين.
الخطوة 7
يسخن الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت (220 درجة مئوية).
الخطوة 8
توضع كيكة ألاسكا على الرف السفلي لمدة 5 دقائق أو حتى يتحول لون قمم الميرنغ إلى البني الفاتح. تقدم فوراً. (يمكنك استخدام مشعل الحلواني لحرق القمم البيضاء كما هو موضح)
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