كيكة الاسكا المخبوزة في الفرن المغطاة بالمرنغ - تتنوع نكهات الآيس كريم لطبقك المميز. أنا أحب الآيس كريم بنكهة المانجو والكرز!

كيكة الاسكا المخبوزة في الفرن

المكونات:

2 لتر آيس كريم فانيليا ، طرية

1 (18.25 أونصة) عبوة من خليط الكيك الأبيض

1 بيضة

نصف ملعقة صغيرة من مستخلص اللوز

8 بياض بيض

⅛ ملعقة صغيرة كريمة التارتار

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 كوب سكر أبيض

الطريقة:

الخطوة 1

قم بتبطين قاع وجوانب وعاء خلط دائري مقاس 8 بوصات أو حاوية عميقة 8 بوصات مربعة بورق الألمنيوم. انشر الآيس كريم في الوعاء، وقم بتعبئتها بإحكام. يغطى ويجمد لمدة 8 ساعات أو حتى يتماسك.

الخطوة 2

يسخن الفرن على درجة 350 فهرنهايت (175 درجة مئوية). تدهن صينية بالزبدة والطحين.

الخطوة 3

حضري خليط الكيك بخلاصة البيض واللوز. تصب في قالب جاهزة.

الخطوة 4

تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا وفقًا لتعليمات العبوة ، حتى ينضج.

الخطوة 5

يخفق بياض البيض مع كريمة التارتار والملح والسكر حتى تتشكل قمم المرينغ.

الخطوة 6

تغلف صينية الخبز بورق برشمان أو ورق بني ثقيل بشكل مرتفع. ضعي الكيك في المنتصف. يقلب الآيس كريم على الكيك. وتوضع طبقة المرينغ بسرعة وبشكل جميل فوق الكيك والآيس كريم . توضع في الفريزر لمدة ساعتين.

الخطوة 7

يسخن الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت (220 درجة مئوية).

الخطوة 8

توضع كيكة ألاسكا على الرف السفلي لمدة 5 دقائق أو حتى يتحول لون قمم الميرنغ إلى البني الفاتح. تقدم فوراً. (يمكنك استخدام مشعل الحلواني لحرق القمم البيضاء كما هو موضح)

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