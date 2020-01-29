كلمات الحب قد تنسى ولكن تناول الحلويات تحفر بالقلب، وليست هنالك كيكة مثالية لعيد الحب بقدر الكيكة المخملية بقوامها الهش ولونها الأحمر الرومانسي.

إليكِ مقادير وطريقة عمل كيكة عيد الحب المخملية الحمراء:

مقادير كيكة عيد الحب المخملية الحمراء

للكعك :

- كوبين طحين متعدد الاستعمالات

- ملعقتي طعام بودرة الكاكاو

- نصف ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

- ربع ملعقة صغيرة ملح

- 8 ملاعق طعام زبدة غير مملحة بحرارة الغرفة

- كوب سكر بني خقيف

- بيضة كبيرة

- ملعقة صغيرة فانيلا إكسترا

- نصف كوب حليب الزبدة buttermilk بحرارة الغرفة

- أونصة من ملون الطعام الأحمر.

للحشو :

- 8 أونصات جبنة كريمية

- 5 ملاعق طعام زبدة غير مملحة بحرارة الغرفة

- ملعقتين صغيرتين فانيلا

- كوبين ونصف سكر بودرة منخول

طريقة تحضيىر كيكة عيد الحب المخملية الحمراء

- أولاً سخني الفرن إلى درجة 375، استعملي قالب على شكل قلب ارسمي به الأشكال على ورقة الخبز بشكل يسمح بأن تحصلي على كعمة من طبقتين متناسبتين ثم ثبتيها في صينية الفرن مع الانتباه أن يكون وجه الورقة المرسوم عليه من الجهة السفلية.

-ثم ضعي في وعاء متوسط اخفقي الطحين، الكاكاو، البيكينغ باودر والملح.

- في وعاء الخفق اضربي الزبدة والسكر البني على سرعة كبيرة حتى تحصلي على خليط خفيف منفوخ أي حوالي دقيقتين.

- ثم اخفقي البيضة حتى تحصلي على مزيج لزج ضيفي عيلها الفانيلا.

- ضيفي على سرعة خلاط متوسطة البيضة المخفوقة ثلث كمية خليط المكونات الجافة ثم نصف كمية الbuttermilk، ثم الثلث الثاني من المكونات الجافة اخفقي المكونات جيداً ثم ضيفي ما تبقى من الbuttermilk ثم الثلث الأخير من الخليط الجاف، ثم ضيفي ملون الطعام الأحمر.

- ثم اسكبي الخليط فيي كيس الكريمة وشكليه على شكل القلوب التي رسمتيها سابقاً، اخبزي الصينية من 7-9 دقائق أو حتى يستوي وجه الكعكات.

- ثم دعي الكعكات حتى تبرد حوالي 10 دقائق على الأقل.

- لصنع الحشوة الكريمية، اخفقي في وعاء الخفق الجبنة الكريمية والزبدة على سرعة متوسطة إلى سريعة حتى تتجانس.

- ثم ضيفي الفانيلا، ثم السكر الناعم تدريجياُ وزيدي سرعة الخفق حتى تحصلي على خليط ناعم.

- طبقي كل كعكتين فوق بعضهما بعد دهن السطح المالس لإحداهما بخليط الكريم، واضغطي على الكعكتين برفق حتى تصل الحشوة إلى الأطراف، دعيها في البراد حتى وقت التقديم.