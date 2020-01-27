لأسر قلب زوجك في عيد الحب جربي هذا الكوكيز

الكوكيز هو بسكويت مقرمش، ويُعتبر من أشهر أنواع البسكويت، ويختلف عن البسكويت العادي من عدة نواحٍ، حيث إنّ البسكويت العادي لا يأتي بنكهات مختلفة، وفي الغالب يكون خالياً من الحشوات والإضافات، أما الكوكيز فقد يكون محشواً بالشوكولاتة أو الشوفان أو جوز الهند أو المكسّرات.

وإذا كنتِ تريدين أسر قلب من تحبين يوم عيد الحب، ولا يسمح لك الوقت بالخروج للعشاء مع زوجك لا بدَ أن تحضري وصفة خفيفة وسهلة في البيت تقدم في مساء هذا اليوم المميَز لكما.

مقادير كوكيز عيد الحب

1 علبة حليب نستلة مكثف محلى

4 أكواب لوز مطحون

2 صفار بيض

ملعقتان صغيرتان فانيلا

ربع كوب ماء ورد

1 كوب كرز

سكر مطحون



طريقة تحضير كوكيز عيد الحب



- أولاً نضع اللوز المطحون في قدر ونضيف عليه الحليب المكثف المحلى والفانيلا وصفار البيض.

- ثم يوضع القدر على النار مدة خمس إلى ست دقائق حتى يكثف ويتماسك.

- ثم بعد تماسك الخليط نضيف ماء الورد ويترك دقيقة على النار حتى يتمازج مع ماء الورد.

- ويترك الخليط حتى يبرد جانباَ.

- بعد أن يبرد الخليط تفرد العجينة وتبسَط على طاولة مستوية.

- ثم بقطاعة على شكل قلب تقطع وتتوزَع على الصينية المراد الشوي بها.

- ثم في وسط كل قطعة عجين نضع حبة كرز.

- الفرن يسخن قبل بعشر دقايق على نار 180 درجة.

- يتم شوي الكوكيز مدة تترواح بين خمسة عشر دقيقة إلى عشرين.

- يتم رش السكر المطحون على وجه الكوكيز عند التقديم، وصحتين وعافية وكل عام وأنت بألف خير.