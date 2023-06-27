لإطلالة ملفتة في عيد الأضحى.. اختاري تدرجات البني للون شعر متجدد

يحتفل العالم الإسلامي يوم غد باول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام لا بد من اختيار صيحات جمالية لافتة ومواكبة للموضة والتريند، والأهم أن تلائم لون بشرتك وتفاصيل الألوان التي تحبينها، فاختيار لون الشعر يعتمد على العديد والكثير من التفاصيل المتعلقة بستايلك الشخصي فإذا كنتٍ من محبات اللوك والإطلالات الطبيعية بدون مكياج ثقيل فألوان الشعر البني ستلائم طلتك الجمالية وتكسبك إشراقة ومظهر صحي أخاذ، إضافة إلى لون بشرتك فقد يلائم اللون البني أصحاب البشرة الفاتحة أكثر من غيرهم.

ونقدم لك في هذا المقال أفضل تدرجات وصيحات اللون البني في عيد الأضحى.

الهايلايتر الذهبي مدموجا مع البني لإطلالة أنثوية في عيد الأضحى

يليق هذا الستايل واللون بصاحبات البشرة البيضاء، أجمل ألوان صبغات الشعر البني مع الهايلايتر العسلي القادر على جعل اطلالتك الجمالية مشرقة ومتألقة وتعتبر هذه الصيحة من أجمل الألوان المناسبة لصبغات الشعر البني الداكن، مع الخصل العسلية الفاتحة والمتدرجة على جوانب فروة الرأس من الغرة الجانبية وصولاً الى الأسفل.

بإمكانك تطبيق هذه الصبغة أو اللون مع الخصل الويفي الطويلة، الى جانب الحفاظ مع الفرق الوسطي المالس والمنسدل إلى الأسفل بطريقة بسيطة وسهلة التطبيق خصوصا مع اللفات العريضة على جوانب الاكتاف.

والأهم مع هذه الصبغات، تجنب منتجات تصفيف الشعر، لأن تجفيف الشعر يؤدي إلى تلاشي لون الشعر، وبالتالي تصبح أطراف الشعر جافة. لذا اتركي الشعر يجف في الهواء الطلق لحماية الاطراف من الجفاف.

تدرجات البني الغامق أو المحروق مع ألوان الكاكاو الغامق

إذا كنت من محبات ألوان صبغات شعر البنية بتدرجات داكنة جدا وألوان جريئة وغامقة، اختاري من دار Zimmermann ومن وحي العارضة ماثيلدا هينينغ صبغات شعر بنية باللون الموحد والشوكولا أو ألوان الكاكاو، مع تسريحات الشعر الطويلة المالسة للحصول على اطلالة جمالية مشرقة.

ومن الضروري عند اختيار هذا النوع من صبغات الشعر، عدم استخدام الماء الدافئ حتى لا تصبح المسامات ضيقة.

كل ما عليك فعله بشكل يومي هو فرك الشعر بطرف أصابعك وتشطيفه جيداً من فروة الرأس وصولاً إلى الأطراف للحفاظ على اللون المميز، لأن درجات صبغات الشعر البنية الداكنة لا تتسم بالثبات القوي بسبب عناصر البروبين الثقيلة.

ألوان صبغات الشعر البني ممزوجا باللون العسلي

من صبغات الشعر الملفتة في الصيف الحالي وتريند عام 2023، ليس هنالك أجمل من تدرجات صبغات الشعر البني بتدرجات عسلية فاتحة ومتدرجة على جوانب الشعر ليترافق مع صبغات اللون الفاتح بأسلوب الأومبريه المالس أو أسلوب "ديجراديه" للتدرج اللوني في الشعر، ويتدرج على اسفل الشعر بكثير من الانوثة.

طبقي هذه الصبغات بأسلوب القصة الفرنسية مع الغرة على الجبين وأحمر شفاه أحمر قوي للحصول على إطلالة الفتاة الفرنسية.

مع اختيار تسريحات شعر بسيطة ومنسدلة على الاكتاف لإبراز جمال اطلالاتك اليومية أيضا. وغالباً ما تناسب هذه الصبغات الخصل المالسة والطويلة على الغرة الامامية، لتطبيقها بأسلوب حيوي وشبابي.