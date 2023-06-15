من عارضات الأزياء..استوحي أجمل ألوان صبغات الشعر في صيف 2023

لا بد من مواكبة الصيحات الجمالية خلال المواسم المتتالية وتغيير الطلة الجمالية الخاصة بك موسم بعد الآخر، فالأمر ليس متعلق فقط بمواكبة صيحات الموضة والجمال والإطلالات، بل يتعلق الأمر بالتغيير الإيجابي الذي يحدثه على النفسية وتحضير روحك للإستعداد لفصل الصيف لتتميزي بإطلالة حيوية تعيد إليك المتعة والجمال.

ومن منصات عروض الأزياء لموسم ربيع وصيف 2023 من عروض الملابس الجاهزة للإرتداء والملابس الراقية ننقل إليكي أطلالات عارضات الأزياء اللواتي تألقن بألوان شعر خطت الألوان الرائجة لهذا الصيف.

لويزا روبيرت وصيحة اللون البرغندي القوي

في ظل صبغات ألوان الشعر الأحمر الرائجة في موسم الصيف، اختاري التدرجات القوية التي تبرز بخصل داكنة تجعلك ملفتة ومتجددة.

بقوة اللون الأحمر تألقي هذا الصيف بإطلالة ملفتة، فطبّقي من دار Monot صبغات الشعر الأحمر الداكن بأسلوب تدرجات البرغندي، واختاريها على طول التسريحة بتموجات ملفتة وقصة متدرجة وطويلة مع الفرق الوسطي الامامية التي اعتمدتها العارضة الألمانية لويزا روبيرت خلال موسم عروض أزياء ربيع وصيف 2023.

صبغات الشعر العسلي بالخصل الناعمة

ومن صبغات الشعر الملفتة في موسم صيف 2023، تدرجات اللون العسلي الفاتح المتدرج على جوانب الشعر ليترافق مع صبغات اللون الأشقر الفاتح بأسلوب الاومبريه المالس، ليتدرج إلى اسفل الشعر بكثير من الانوثة.

وهو الأسلوب الذي اعتمدته عارضة الأزياء الشابة إيفا هاريس التي تألقت بهذا اللون خلال العروض الخاصة بموسم ربيع وصيف 2023.فطبقي هذه الصبغات من دار Monot مع اختيار تسريحات شعر بسيطة ومنسدلة على الاكتاف لإبراز جمال اطلالاتك اليومية. وغالبا ما تناسب هذه الصبغات الخصل المالسة والطويلة، لتطبيقها بأسلوب حيوي وشبابي.

ألوان صبغات الشعر الأشقر الرمادي

واذا كنت من محبات صبغات الشعر الفاتح جدا، لا تتخلي عن اللون الأشقر الرمادي بتدرجاته الفاتحة لتكون من اختيارك مع قصات الشعر البوي التي تعود إلى الواجهة هذا الصيف من جديد.

احرصي على تمرير الهايلايت المشرق والمائل الى الذهبي مع هذه الألوان من الجهة الأمامية لفروة الرأس لمزيد من الإشراق والحيوية في اختياراتك.

على أسلوب العارضة التوب موديل مايكي إينجا تألقي هذا الصيف بهذه الصيحة.هذا النوع من الصبغات يتطلب الكثير من الجرأة وننصحك بتطبيقها عند خبراء الشعر بدقة، ومن المستحسن الإبتعاد عنها في حال لا تملكين الوقت الكافي للاعتناء بالخصل الفاتحة.

ظلال الألوان الوردية بأسلوب الروسية سيمونا كوست

ويبدو أن الوان صبغات الشعر الملونة مع تدرجات الخصل الزهرية أو الوردية الفاتحة واللماعة لن تغيب عن إطلالاتك المقبلة في الصيف مع اختيار من دار سان لوران لتسريحات شعر ناعمة وعفوية تصل الى حدود الاكتاف تتميز بأسلوب أنثوي وجريئة.

يمكن ان تكون هذه التدرجات من اختيارك بجرأة على كامل الشعر الطويل للحصول على اطلالة جريئة وغير مألوفة.

والاهم في هذه التسريحة الحفاظ على فروة الرأس الداكنة والفراغات البارزة بكثير من الجرأة بطريقة تناسب اطلالاتك اليومية.