اليكم كل الطرق لاستغلال وقت فراغك!

القراءة تعمل على تطوير المهارات، وتوسيع الآفاق

وهب الله تعالى الوقت للإنسان حتى يكون قادراً على إعمار الأرض بناءً على استخلاف الله تعالى له فيها؛ فالإنسان هو الأقدر من بين كل المخلوقات بما وهبه الله تعالى إياه من نعم على إعمار هذا الكوكب، وتطوير الحياة لصالح كافة المخلوقات الأخرى.

كيف تستغل وقت فراغك؟

1- المشاركة في الأعمال التطوعيّة التي تعود على الفرد بقوّة الشخصية، وصقل المهارات، وبناء علاقات اجتماعية جيدة، كما أنها تعود على المجتمع بالخير أيضاً، فالمجتمع يتطور، وتقل مشاكله من وراء مثل هذه الأنشطة.

2- القراءة في كل شيء؛ فالقراءة تعمل على تطوير المهارات، وتوسيع الآفاق، وإكساب الإنسان معلومات وخبرات عظيمة لم يكن بمقدوره تحصيلها دون هذا النشاط.

3- مشاهدة الأفلام بكافة أنواعها؛ فالفيلم الواحد يعتبر من الوسائل الفنية العصرية التي تسهل تعريف الإنسان بالحياة من وجهة نظر صناع الفيلم، وبالتالي فإن وجهات النظر المختلفة المتعلقة بقضيّة معيّنة عند جمعها تكسب الإنسان إلماماً بالقضية من كافة جوانبها.

4- ممارسة الهوايات المختلفة التي يُروّح الإنسان بها عن نفسه، والتي بمقدروها أن تزيد من إبداعه ومن قدراته الذهنية، ومن مهاراته أيضاً.

5- قضاء وقت مع الشريك أو العائلة من خلال الزيارات، أو السفر، أو الخروج معاً، وغير ذلك من الأنشطة المختلفة.

6- السفر وحيداً يكسب الإنسان قدرات كبيرة؛ فهو يُحسّن من وسائل اتصاله، ويجعله قادراً على الاعتماد على نفسه، ويُحسّن من قدراته البحثية، ويعرفه على أمور خفية لم يكن بمقدروه معرفتها لو سافر مع جماعة.

7- تقوية النواحي الروحية لدى الإنسان من خلال العبادة وممارسة الشعائر الدينية والاستمتاع بالفنون بمختلف أنواعها وعلى رأسها الموسيقى.

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