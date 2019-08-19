بينها الحمل.. أبراج تفضل تطور العلاقة بسرعة

يحب بعض الأشخاص التروي في التعرف على الشريك الجديد، فلا يتسرعوا في مقابلة أهل الشريك واتخاذ ما شابه من خطوات قبل التأكد من مصير العلاقة، ولكن هناك من يفضلون تطور العلاقة بسرعة، ولا يهتمون بالجداول الزمنية التقليدية، كما هو الحال مع الأبراج التالية التي جلبناها لكِ من مجلة "باسل":

1. برج الحمل

الحمل مندفع بعض الشيء، ولكنه يدرك أهدافه جيدًا ويركز على تحقيقها دون الانتباه لأي قيود أو عواقب، وتختلف نتائج هذا التقدم السريع في العلاقة بين حالة وأخرى، فتنجح الأمور في بعض الأحيان وتفشل في أخرى اعتمادا على صلابة أساس العلاقة.

2. برج الميزان

يبحث الميزان عن التوازن والاستقرار في حياته الشخصية، وهذا يعني الارتباط، فينتقل من علاقة لأخرى دون فترات راحة بينها، وعندما يرتبط تتحرك العلاقة بوتيرة سريعة، فهو لا يرى داعي للتروي ما دام الشريك مناسبا.

3. برج القوس

يتخذ القوس الخطوات الأولى ببطء في البداية، وخاصة فيما يتعلق بالتواصل الجسدي، ولكن بعد أن يتعرف على الشريك جيدًا، لا يعتمد القوس الجدول الزمني المعتاد، ويستخدم المرح وأسلوبه الجذاب لحمل شريكه على التقدم في العلاقة بسرعة.

4. برج الحوت

يعيش الحوت في عالمه الخيالي، فلا يقلق من عدم مبادلة الشريك لمشاعره، فعندما يحب برج الحوت، لا يتردد في إخبار شريكه وتسريع تطور العلاقة حتى الزواج.

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