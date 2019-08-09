لا تنقلي هذه العادات السيئة لطفلك

تحاولين نقل العادات الجيدة فقط إلى طفلك، ولكن شئنا أم أبينا فإن أطفالنا يقلّدون سلوكياتنا، الجيدة منها والسيئة أيضاً، لذا علينا أن نقدّم لهم نموذجاً جيداً، لا عبر تصدير العادات الجيدة فقط، وإنما عبر تجنّب العادات السيئة أيضاً، وإليكِ 5 عادات سيئة عليكِ الابتعاد عنها حتى لا تنتقل إلى طفلك..



1- سوء التصرّف

إذا كنتِ دائمة الشكوى، فسيشكو طفلك باستمرار من كل شيء، إذا كنتِ تتحدّثين بألفاظ غير لائقة، فسيتحدّث طفلك بنفس الأسلوب مهما حاولتِ منعه، إذا كنتِ تلومين الآخرين على أخطائك، فسيلقي طفلك اللوم على الآخرين أيضاً ولن يعترف بأخطائه أو يتعلّم منها، لهذا قبل أن تتصرّفي بطريقة سيئة، تذكّري من سيتبع خطاكِ، وحاولي ضبط نفسك والتوقف عن السلوك السيئ وتصحيح مسار تصرفاتك من أجل تقديم قدوة حسنة لطفلك.



2- عدم التحكّم بانفعالاتك

لن تحبي أن يرث طفلك هذا السلوك المزعج أبداً، لهذا عليكِ السيطرة على انفعالاتك، والتحلّي بالحكمة والهدوء عند الغضب، وأن تتعاملي بنضج مع ما يثير أعصابك.



3- عادات الأكل غير الصحية

يجب أن تكوني نموذجاً جيداً لطفلك فيما يتعلق بالطعام الصحي وأسلوب الحياة، فطفلك لن يأكل الخضروات والفواكه الطازجة بينما يراكِ تأكلين البرغر والبطاطس المقلية وتشربين المشروبات الغازية.



4- خيانة الأمانة

طفلك يراقبكِ جيداً، هو يشاهد تصرفاتك الصغيرة عن كثب، ويخزّنها في ذاكرته ويقلّدها فيما بعد، تأكدي أن الأشياء الصغيرة التي يمكن أن تأخذيها وهي ليست من حقك على بساطتها، فإن طفلك قد يتعلّم منها سلوكيات خاطئة مدمّرة، لهذا تحلّي بالأمانة حتى يتعلّمها طفلك منكِ منذ صغره.



5- عدم الاحترام

إذا تعاملتِ بعدم احترام مع زوجك، فسيتعامل طفلك مع والده بعدم احترام، وإذا تعاملتِ بعدم احترام مع الآخرين، فلن يحترم طفلك أحداً، لهذا عليكِ تقديم نموذج جيد فيما يتعلّق باحترام الآخرين، خاصة الأب.