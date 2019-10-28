لتبدأ نهارك وأنت في قمة السعادة اتبع هذه النصائح

من المميز أن تبدأ نهارك وأنت تشعر بالسعادة والراحة، لكن للأسف نادراً ما نحصل على هذا الشعور، فكثرة المسؤوليات وصعوبة الأعمال المطلوب تنفيذها والعراقيل والمشاكل اليومية والأخبار السيئة جميعها تؤثر على حالتنا المزاجية، وتجعلنا أكثر تعاسة وحزن، فنعجز عن أداء مهماتنا بشكل طبيعي.

وفي هذا المقال نقدم لكم سنقدم لك 10 نصائح بعض لتبدأ نهارك وأنت في قمة السعادة:

1- استقبِل النهار بأفكار إيجابية

عندما تستيقظ من النوم لا تقول "إنه يوم كئيب ومتعب" بل حفِّز نفسك بطريقة أكثر إيجابية.

2- اجلِس مع شريك حياتك

بدلاً من متابعة الأخبار وتصفُّح صحف الحوادث انعِش صباحك بالجلوس مع شريك حياتك وتبادلا معاً كلمات الحب.

3- استرخِ مستعيناً باليوغا

حاول أن تمارس اليوغا خلال الساعات الأولى من يومك فهي تعمل على تحقيق التوازن العقلي الداخلي وصفاء الذهن.

4- مارس التمارين الرياضية

احرص على ممارسة أحد الأنشطة الرياضية صباحاً فهي تحفِّز الجسم على إفراز هرمون الأندورفين الذي يقاوم التعب والإجهاد.

5- التنزه في الحديقة العامة

تترك الطبيعة أثراً إيجابياً على النفس، وبما أنَّه من الصعب الخروج إلى الجبال كل يوم يمكنك أن تكتفي بالتنزه في الحديقة العامة.

6- استحم بالملح الإنكليزي

من الجيد أن تغمر جسمك بالمياه والملح الإنكليزي صباحاً فهو يساعد على إنتاج مادة السيروتونين المسؤولة عن تحسين المزاج.

7- تناول وجبة فطور صحية

تجاهل وجبة الفطور يتسبَّب في انخفاض طاقة الجسم والتعرُّض لتقلُّبات المزاج، لذا تناول وجبة فطور تحتوي على الفاكهة، والخضار، والحبوب الكاملة، والحليب، وزبدة الفستق السوداني.

8- استمع لأغنيتك المفضَّلة

لا يوجد أفضل من أن تبدأ نهارك بالاستماع لأغنيتك المفضَّلة سواء أكانت أغنية كلاسيكية هادئة أو إيقاعية.

9- استنشِق الزيوت العطرية

أكَّدت الدراسات العلمية أنَّ استنشاق الزيوت العطرية يساعد على تحسين المزاج والتخفيف من حدة التوتر والقلق.

10- حافظ على ابتسامتك

مهما كنت تواجه من مشاكل إبدأ يومك بالشكر وحافظ على وجهك الباسم وروحك المرحة واضحك حتى ولو كانت ضحكتك مصطنعة.

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