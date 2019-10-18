نصائح لإدارة التوتر حتى لا تصاب بأمراض القلب

وفي هذا السياق، أشارت اختصاصية التغذية كارين حماده الى أنّه كلما زاد محيط الخصر تزيد معه فرص الاصابة بأمراض القلب، فمحيط الخصر يجب أن يكون أقل من 80 سم عند المرأة و94 سم عند الرجل.

ولإدارة هذا التوتر، قدمّت حماده مجموعة من النصائح، أهمها:

- وضع استراتيجية طويلة وقصيرة الأمد، فعلى سبيل المثال:

- النوم سبع ساعات يومياً، عن طريق زيادة معدل النوم تدريجياً وليس دفعة واحدة.

- شرب ليتر ونصف الليتر من الميا، بالتالي، البدء بزيادة شرب كوب من الماء بشكل تدريجي.

- عدم مقارنة نفسك بما تراه على مواقع التواصل الاجتماعي لأنّها قد تكون صوراً مركبة لا صحّة لها، بل على عكس ذلك، يجب مقارنة الفرد نفسه بنفسه والعمل على تحسينها، لأنّ مقارنتها بالآخرين قد تؤدي إلى الدخول في دوامة لا خلاص منها تؤدي إلى زيادة العصبية وتناول المأكولات الغنية بالسكر وبالتالي، زيادة مخاطر أمراض القلب.

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