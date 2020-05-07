لتجنب العطش في رمضان.. إقرأ هذا المقال!

هل تشعر بالعطش المستمر في رمضان؟ ماذا تفعل عندما تشعر بالعطش في رمضان؟ هل تشرب الكثير من الماء ما بين وجبتي الإفطار والسحور؟

العطش أحد الوسائل التي يقوم بها الجسم بالتعبير عن عدم وجود كمية كافية من السوائل في داخله أو عن حالة الجفاف في الجسم، فهي ردّة فعل طبيعية تحدث عند القيام بممارسة مجهود بدني أو عند التعرق بشكل كبير وفقد السوائل من الجسم بشكل كبير كما في الحرّ الشديد وعدم الحصول على الكمية الكافية من السوائل خلال اليوم، ولكن توجد بعض الحالات المرضية التي تتسبب بفقد السوائل من الجسم.

من الطبيعي أن يشعر الأشخاص بالعطش على فترات مختلفة من اليوم، ولكن في بعض الحالات يستمر الشعور بالعطش حتى مع شرب كثير من الماء، ويرجع هذا لعدة أسباب.

عندما ترتفع نسبة الملوحة في الدم يبدأ الشعور بالعطش يتغلغل في جسمك رويداً رويداً يجعلك تصل إلى مرحلة أنت غير قادر فيها على التحمل خصوصاُ في رمضان وعدم قدرة العمل أو السير في حياتك بشكل طبيعي.

في شهر رمضان ليس هناك خيارات مفتوحة أمامك لا لشرب السوائل للتعويض او لشرب الماء في ساعات الصيام أي أنه مامن حل في الحقيقة؛ ولكن يمكن كبح مسببات العطش أوتخفيفها على الأقل من خلال الأسرار التالية:

شرب الماء

إنها طريقة وبسيطة وربما الجميع على علم بها، ولكن يجب معرفة الأوقات الملائمة لشرب كمية وفيرة من الماء، وهي من خلال ترك زجاجة الماء الباردة أمامك طوال فترة الإفطار حتى الفجر وشرب كميات منها دون ملئ المعدة (إن لم تكن تشعر بالعطش) ولكن على فترات متباعدة وإذا كنت من الاشخاص الذين لايتذكرون شرب الماء يمكنك ربط المنبه على أوقات معينة.

ماذا ترتدي؟

بالتأكيد الملابس التي نرتديها قد تكون سبباً في العطش، فالملابس ذات اللون الأسود أو الكحلي أو البني الداكن والملابس المصنوعة من أقمشة كالساتان والبوليستر والحرير تزيد من شدة التعرق وبالتالي تسبب فقداناً للسوائل في الجسم، أما الخيار الأفضل لك فهو ارتداء الملابس الخفيفة القطنية ذات الالوان الفاتحة وخاصة الأبيض.

الماء البارد للاستحمام:

عند العودة من العمل أو حتى في الصباح وخاصة لمن يعيشون في مناطق شديدة الحرارة يمكنهم الاستعانة بالماء البارد للاستحمام لترطيب الجسم وتخفيف درجة حرارته من خلال وضع الرأس تحت الماء البارد أو منخفض الحرارة لمدة 10 دقائق حتى تنخفض درجة حرارة الجسم أما إن كنت خارج المنزل فينصح بالاستعانة بمياه الزجاجات التي تكون باردة جداً مع سكب القليل منها على منشفة ومن ثم مسح الوجه والرقبة والجبين بها كل 15 دقيقة.

ماذا تأكل؟

وهو السؤال الأهم فالطعام أحد أكثر مسببات الشعور القوي بالعطش، فالأطعمة شديدة الملوحة وشديدة الحلاوة وحتى الأطعمة المقلية تسبب الشعور بالعطش، وكذلك الأطعمة النشوية عندما تؤكل بكميات كبيرة كالأرز والمعكرونة والخبز والبطاطا أيضاُ تسبب العطش وبخلاف ذلك تقوم الخضروات الطازجة خاصة الخيار ، والفواكه خاصة البطيخ الأحمر، بترطيب الجسم ومنحه السوائل ولاتسبب العطش إذا كانت متوفرة على طبق السحور ولكن ذلك لايعني تناولها إلى جانب أطعمة أخرى تسبب العطش بل استبدال المسببة للعطش بها.

ومن ضمن الأطعمة التي لاتسبب العطش:

اللبن الزبادي: إن تناول اللبن الزبادي أو شرب اللبن المخفف بالماء يساعد على ترطيب الجسم ومنحه الطاقة.

الفاكهة: من الجيد أيضاً تناول طبق من الفاكهة على السحور مع تجنب الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكر كالمانغا والعنب والتين وتركها لفترة مابعد الإفطار وليس السحور.

السلطة الخضراء: السلطة التي تحتوي على أوراق الجرجير والخيار والخس مثالية لمحاربة الشعور بالعطش مع تجنب إضافة الكثير من الملح عليها أو الصلصات الدسمة كالمايونيز.

9 نصائح غذائية لتقوية الجهاز المناعي خلال شهر رمضان

4 أغذية للحصول على شعر لامع خلال شهر رمضان

للمحجبات: 3 نصائح لمكياج يمنح وجهك إشراقاً في رمضان