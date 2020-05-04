للمحجبات: 3 نصائح لمكياج يمنح وجهك إشراقاً في رمضان

يليق بالمرأة المحجّبة كافة أنواع المكياج خصوصاً البرونزي منه والممزوج مع الألوان الطبيعية والمميّزة. وبما أن شهر رمضان المبارك قد اقترب، أتقني فنّ اختيار المكياج الذي يمنح وجهك إشراقاً وحيويَّة، من خلال التنسيق بين عينيك المتألقة بتدرجات اللون البني، وشفتيك الممزوجتين ببريق الألوان الفاتحة لكسر هذا الروتين الناعم والطبيعي.

توحيد لون البشرة

في البداية، خصّصي عناية خاصة لبشرتك، وامنحيها الإشراق والصحة والحماية قبل البدء بوضع المكياج. لذلك لا بد لك من استعمال المستحضر التمهيدي "ديورسكين نود تان برايم أند برونز باز دوتان"Diorskin Nude Tan Prime & Bronze Base de Teint من "ديور"Dior الذي يعزّز دفاعات البشرة. واحسني اختيار كربم الاساس المناسب لك، فمن المفضَّل استخدام اللون البرونزي مع تمرير مستحضر "جيورجيو أرماني مايسترو ميديتيرانيا" Giorgio Armani Maestro Mediterranea Collection ابتداءً من الجبهة حتى الرقبة بشكل دائري، لتعزيز جمال بشرتك مع القليل من "غيرلان تيراكوتا جولي تان فاوندايشن" Guerlain Terracotta Joli Teint Foundation لكي تتمكّني من توحيد لون البشرة وخط الحنك.

التموّج بين البنّي والذهبي

إختاري ظلال الألوان المتموّجة بين البنّي الفاتح والذهبي الذي يليق بعينيك الجريئتين. ومدّي الظلال البنية من علبة "توم فورد آي أند شيب كومباكت" Tom Ford Eye and Cheek Compact، وامنحي عينيك جمالاً طبيعياً من خلال استعمال الظلال الذهبية عند زاوية العين الداخلية، عبر الاستعانة بعلبة "لانكوم فرانش ريفيارا أزور شيك باليت" Lancome French Riviera Azur Chic Paletteوحدّدي رسمة حاجبيك من خلال الظلال البيضاء من "بوبي براون سوهو شيك آي شادو باليت" Bobbi Brown Soho Chic Eye Shadow Palette قبل أن تبرزي جمال عينيك عبر تمرير خطاً من آيلاينر "ملك أكس لورد بينولتيمايت إن رابيد بلاك" Mac x Lorde Penultimate Eye Liner in Rapid Black على طول الرموش العليا، بأسلوب مثالي وجذّاب. ولا تنسي التألق برموش ملفتة وكثيفة عبر اختيار ماسكارا "لاش باوير فيذرينغ بلاك أونيكس" Lash Power Feathering Mascara Black Onyx من "كلينيك"Clinique .

توهّج الصيف عبر خدودك

تشكّل الخدود البرونزية إطلالة مميّزة مع ظلال عيونك. فجمالك لن يكتمل إلا من خلال الإستعانة ببودرة خدود "سيفورا سول دو ريو برونزينغ باودر" Sephora Collection Sol de Rio Bronzing Powder التي تنسجم مع كافة أنواع الظلال وحمرة الشفاه، لإضفاء النضارة والبريق على ملامح وجهك. أما شفتيك، فخصّصي لهما اهتماماً خاصاً وتوهّجاً صيفياً، عبر تغليفهما بالألوان العصرية المشتقّة من النيكتار والنود الذي يطبع جمال حمرة "بوبي براون ليب غلوس" Bobbi Brown Nectar & Nudes Lip Gloss التي تعزّز حجم شفتيك بلمستها اللؤلؤية والجريئة.

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