لتفتيح بشرة طفلك جربي هذه الطرق

يتميز الأطفال بأنهم يملكون بشرة حساسة ونقية، ولكنها غالباً ما تتعرّض للسمرة وذلك بسبب لعبهم في بشكل مطوّل وكبير تحت أشعة الشمس، وربّما تصبح بشرة الأطفال ذات لون غامق نتيجة لبعض الظروف المحيطة بهم، لذا تتّجه الأم للبحث عن وسائل لتبيض بشرة أطفالها، ولكن من دون اللجوء إلى استخدام المواد الكيماوية التي تضر بشكل كبير في بشرتهم وأنسجتها.

ويعتبر لون بشرة الطفل من الأمور التي تحدد مسبقاً من خلال جينات الأم والأب، وليس هناك ما يمكن عمله لإحداث تغيير جذري في لونه، لذلك "موقع البوابة" يقدم لكِ عزيزتي الأم طريقتان مجرّبتان لتفتيح بشرة الطفل، نتمنى أن تستفيدي منهما:

1- الماسكات الطبيعية:

يمكن عمل ماسك صحي لبشرة الطفل، والذي قد يفيد في تفتيح لون بشرته، وذلك من خلال خلط الحليب، والكركم، وكريم خاص من منتوجات الأطفال، والدقيق الأبيض، ومزجها جيداً حتى تصبح قواماً واحداً متماسكاً لوضعها لاحقاً على بشرة الطفل لمدة عشر دقائق فقط..

2- تناول الفاكهة:

يمكن تفتيح لون بشرة الطفل من خلال أصناف محددة من الفواكه، كالعنب ومستخلصات الفاكهة الطبيعية التي تطهر البشرة، وتجعلها ناعمة وفاتحة اللون، كما يعزز التفاح والبرتقال لون بشرة الطفل.

ملاحظة:

خذ بهذه النصيحة للطفل الذي يزيد عمره عن ثلاثة أشهر، ولا تحاول أبداً إعطاء عصير الفاكهة للمولود الجديد، حيث يضر ذلك بجهاز المناعة الخاص به.

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