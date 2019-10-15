لجمال أظافرك في الخريف تعرفي على هذه النصائح

تسعى كل إمرأة للحصول على أظافر جميلة لأن الأظافر الهشة تُفسد الجمال وتعتبر الأظافر الضعيفة والتي يمكن أن تتشقق بسهولة مشكلة شائعة وهناك ثلاثة عوامل رئيسة تُسبب هشاشة الأظافر أهمها الشيخوخة، واستخدام طلاء الأظافر على المدى الطويل، والتعرض المتكرر للماء.

إن الأظافر الضعيفة قد تترافق مع الإصابة ببعض الأمراض مثل قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية وأمراض الرئة والصدفية، والحزاز، والإكزيما، وفقر الدم والعدوى الفطرية.

وتشمل الأسباب أيضاً التعرض للمواد الكيميائية، والاستخدام المتكرر لمزيل طلاء الأظافر، والجفاف، ونقص التغذية، وإصابة الأظافر بالجروح أو الصدمات، وتُعد هذه سبب في جعل الأظافر لا تنمو.

كيف تعالجين أظافرك المتضررة من الأظافر الصناعية؟

1- أزيلي الأظافر الصناعية بطريقة صحيحة تجنبي إزالة الأظافر الصناعية بشكل عشوائي لأن نزعها بعنف قد يؤدي إلى إتلاف مظهر أظافرك الصحي. واحرصي على اتباع الخطوات الصحيحة لنزع الأظافر الصناعية بطريقة آمنة.

2- قصي أظافركالخطوة الثانية والأهم لعلاج أظافرك المتضررة من الأظافر الصناعية هي قص الأظافر للحد من فرصة تشققها أو سهولة تعرضها للكسر.

3- اغمري أظافرك في زيت طبيعيالزيوت الطبيعية تساعد على تغذية وتقوية الأظافر لذا احرصي على غمر أظافرك في إناء مملوء بزيت اللوز أو جوز الهند يوميًا لمدة تتراوح من 5-10 دقائق، فالمواظبة على ذلك سيعيد أظافرك لحالتها الصحية من جديد.

4- تجنبي وضع طلاء الأظافرتوقفي لبعض الوقت عن وضع طلاء الأظافر على أظافرك التالفة، فإن المواد الكيميائية الموجودة به قد تسيء إلى أظافرك وتحرمها من العلاج واستعادة مظهرها الصحي.

5- احذري وضع الأظافر الصناعيةمن أهم خطوات علاج الأظافر المتقصفة والمتضررة من الأظافر الصناعية، هي تجنب استخدام الأظافر الصناعية لبعض الوقت إلى أن يتم ترميم الأظافر وتقويتها من جديد. فعندما تكون الأظافر هشة وضعيفة، تصبح أكثر قابلية للكسر والتقصف.

6- أعدي جلسة تهذيب لأظافرك مرة أسبوعيالست بحاجة إلى وضع طلاء أظافر للحصول على المظهر المثالي لأظافرك فيمكنك الاكتفاء ببرد وتهذيب الأظافر مرة أسبوعيًا للحفاظ على شكلها الأنيق.

نصائح لتطويل ونمو الأظافر:

- برد الأظافر باتجاه واحد، وعدم استخدام طريقة الذهاب والإياب لأن هذا يُسبب كسر الاظافر.

- عدم قطع الزوائد الجلدية حول الأظافر لأن ذلك يسمح للبكتيريا بالنمو في تلك المنطقة.

- وضع زيت لترطيب الأظافر قبل البدء ببردها لتجميل شكلها كما يمكن نقع الأظافر بالماء الدافئ قبل استخدام مبرد الأظافر.

- استخدام الأدوات المناسبة لكل غرض وعدم استخدام الأظافر لقص الأشرطة الورقية أو فتح علبة الصودا وغيرها من الأدوات.

- ارتداء قفازات عند غسل الصحون، واستخدام مواد التنظيف لأن تعرض الأظافر إلى الماء والمواد الكيميائية يُعرضها للضعف والتكسّر.

- ترك الأظافر دون طلاء الأظافر بين فترة وأخرى، وعدم استخدام المنتجات الخاصة بالأظافر فترة من الوقت، ويُنصح بتجربة نقطة من زيت الزيتون لجعلها جميلة.

- قص الأظافر بطريقة دائرية وليست مربعة، لأن ذلك يمنع تكسر الأظافر خلال القص.

- وضع الطلاء الخاص بحماية الأظافر أكثر من مرة في الأسبوع.

- استخدام الهلام الخاص بالأظافر لأنه يقوي الأظافر وبالتالي يساعد على نموها.

أسباب تمنع نمو الأظافر:

- قضم الأظافر باستمرار وهذه العادة يعاني منها بعض الأشخاص وتؤدي إلى عدوى بكتيرية متعددة تُبطئ نمو الجلد والأظافر في تلك المنطقه ولهذا يجب التخلص من هذه العادة.

- استخدام طلاء الأظافر بطريقة خاطئة.

- استخدام الأظافر لفتح العلب أو قطع الأشياء أو تقشيرها.

- تركيب الأظافر واستخدام الجل لهذا الغرض مما يمنع الأظافر من النمو بشكلٍ سليم.

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