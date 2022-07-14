لجين عمران الإعلامية السعودية خطفت الأنظار في المدينة المغربية بطنجة خلال تواجدها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، واستقبلت بزفة جميلة على الطريقة المغربية.

لجين عمران عروس 2022 على الطريقة المغربية

ونشرت لجين عمران فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي على تطبيق سناب تشات لأجواء الحفل وإطلالتها، وظهرت الإعلامية السعودية في الفيديوهات وهي بغاية السعادة للمشاركة في هذا التقليد الشعبي.

إطلالات لجين عمران في المغرب

أطلت لجين عمران بفستان باللون الأبيض وجاء بتصميم فخم وراقي على هيئة القفطان مع تطريزات وشراريب مميّزة، وأضافت على شعرها تاج ملوكي منح إطلالتها لمسة جمالية خاصة بها لتنتقل بعدها إلى القاعة الرئيسة وهي تجلس في هودج محمولةً على الأكتاف، أما بالنسبة لمكياجها كان بألوان هادئة ومناسبة لملامح وجهها، ووضعت مجوهرات باللون الفضي جعل الفستان أكثر فخامة.

أما الإطلالة الثانية، ارتدت عمران قفطان مغربي باللون البنفسجي مع تطريزات باللون الذهبي، ونسقت مع القفطان تاجاً على شعرها باللون الذهبي بحجم ضخم يتوسطه حجر بلون الزمرد الأخضر مع أقراط ضخمة مزيّنة بنفس اللون.

وحرصت عمران على رفع شعرها بتسريحة مناسبة للتاج، أما عن مكياج الإعلامية السعودية اعتمدت مكياج العيون السموكي جاء مناسب مع لون القفطان واستخدمت لون أحمر شفاه بدرجات البني الفاتحة.

من هي لجين عمران؟

لجين أحمد عمران إعلامية سعودية ولدت في 26 أكتوبر/تشرين الأول عام 1977 في مدينة الجبيل في المملكة العربية السعودية، وهي تقيم الآن في دبي.

في عام 1999 بدأت لجين عمران حياتها المهنية، فقد عملت في بنك السعودية الهولندي منسقة عمليات داخل قسم الحوالات، ثم انتقلت إلى سيتي بنك في البحرين في قسم الفيزا لجمع الديون، في عام 2004 انتقلت إلى قطاع الإعلام لتقدم برنامج الحال مع لجين، سرعان ما انتشرت شهرة لُجين عِمران لتستقطبها الكثير من القنوات التلفزيونية للعمل داخلها، في عام 2009 أصبحت لجين من أكبر المؤثرين في الوطن العربي وأشهر الإعلاميات لتنال جائزة أفضل مذيعة وأكثر شخصية مؤثرة.

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