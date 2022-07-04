إذا كنت تخططين لإقامة حفل زفافك في عيد الأضحى المبارك، فلابد وأنك تبحثين عن حلول لمشاكل بشرتك لكي تطلّ بأجمل حلّة،سنقدّم لكِ نصائح جمالية للعروس لتتألق في عيد الأضحى، ووصفات طبيعية ومجربة لتبييض جسم العروس قبل الزفاف.

نصائح جمالية للعروس لتتألق في عيد الأضحى

تقشير البشرة للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة وتخليصها من الخلايا الميتة.

التخلص من مشكلة الرؤوس السوداء حول الأنف والشفاه قبل عيد الأضحى وذلك عن طريق تطبيق الماسكات الطبيعية او شرائح الأنف الموجودة في الصيدليات.

الحصول على النوم الكافي قبل عيد الأضحى بيومين على الأقل للتخلص من انتفاخات العينين والهالات السوداء والتخلص من الشعر الزائد سواء في الوجه او الجسم.

الاعتناء بالقدمين والأظافر وذلك من خلال استخدام كريم الترطيب لليدين والقدمين وتدليك أظافرك بأحد الزيوت الطبيعية مع استخدام طلاء اظافر مميز ليلة عيد الأضحى المبارك.

شرب الماء بكثرة للحصول على بشرة شابة ومشرقة وصحية، ولأنه الماء يُساعد على تخليص الجسم والجلد من السموم.

تناول الخضار والفواكة.

أخذ فيتامينات مناسبة لجسمك وبشرتك.

إذا كنتِ بحاجة للبوتكس والفيلر فقومي بعملهما قبل حفل زفافكِ بشهر على الأقل.

من الأفضل عمل جلسات ليزر لإزالة الشعر الغير مرغوب به قبل زفافك بمدة.

وصفات طبيعية ومجربة لتبييض جسم العروس قبل الزفاف

وصفة الحليب مع زيت اللوز المر لتبيض جسم العروس قبل الزفاف، وذلك عن طريق خلط نصف ملعقة من الحليب البودرة مع ملعقة حجم صغير من زيت اللوز المر، واتركيه طوال الليل ثم قومي بغسله في صباح اليوم التالي.

وصفة الموز مع زيت اللوز لتبيض جسم العروس قبل الزفاف، وذلك عن طريق هرس الموزة وخلطها مع زيت اللوز وكوب من الزبادي وملعقتان صغيرتان من العسل وقومي بوضعه 20 دقيقة تقريباً.

وصفة الطحينية مع الكركم لتبيض جسم العروس قبل الزفاف، وذلك عن طريق خلط ملعتين من الطحينية مع مسحوق الكركم، ثم أضيفي الحليب البودرة لتصبح مثل العجينة وضعيها على المنطقة التي تريدين تفتيحها ثم قومي بغسها بالماء البارد.

خلطات تبيّض جسم العروس قبل الزفاف

خلطة عصير الليمون والنشا

خلطة الليمون ماء الورد والجليسرين

خلطة الخميرة والسكر

خلطة الكركم والفازلين

خلطة البطاطس النيئة مع عصير الليمون

خلطة الشوفان والعسل

روتين العناية الكاملة بجسم العروس