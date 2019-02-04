دراسة: لحية الرجل تجعله أكثر جاذبية وإثارة!

الممثل التركي جان يامان

كشفت دراسة علمية أجريت مؤخراً، عن انلحية الرجل تجعله أكثر جاذبية وإثارة، وتمنحه في العموم عددا من الأمور الإيجابية.

وتقول الدراسة:إن النساء فضلن الرجال ذوي اللحية، التي ربما تكون أكثر جاذبية بالنسبة للواتي يفكرن في علاقات طويلة الأمد.

وتبين أيضًا أن اللحية الكثيفة توفر الحماية من أشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية، حيث تحجب حوالي 90 إلى 95% من هذه الأشعة. وهذا لا يعني أنه يمكن للرجال التوقف عن وضع واقي الشمس، ولكن وجود اللحية يوفر بعض الحماية الحقيقية ضد الأشعة الضارة.

3 خلطات طبيعية لتحفيز نمو اللحية للرجل

ويمكن أن يشير ذلك إلى أن الرجل الملتحي، أو أولئك الذين يستخدمون واق من الشمس يوميا، سيكون لديهم عدد أقل من التجاعيد والبقع الداكنة على بشرة الوجه.

ويبدو أن الحالة نفسها تنطبق على الرجال ذوي شعر الرأس الكثيف، ما يوفر حماية جيدة لفروة الرأس من التلف المحتمل، الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية، مثل سرطانات الجلد.

وفي عام 2018، طلبت مجلة علم الأحياء التطوري، من مجموعة من النساء تقييم رجال خضعوا لجلسات تصوير: بدون لحى، وبعد 5 و10 أيام على التوالي من نمو اللحية، ثم بعد 4 أسابيع.