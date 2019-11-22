لزواج ناجح.. إليك 10 وصفات مجرّبة أهمها الحب

تطالعنا الدراسات بحقائق عن الزواج تتضمن تعريفات وتوصيات ودراسات ونتائج وغيرها... والعديد من الوصفات التي تضمن نجاح هذه المؤسسة أو تلك؛ والتي تعاني اليوم آثار التغيير؛ وتحاول الصمود في وجه التيارات.

حاولت أن أتقمص دور -باحثة- وانضم لسلسلة من المنظرين بقضية «الزواج» وطرق وسبل نجاحه .. فكانت النتائج التالية ..

1- الزواج الناجح هو أقرب للصداقة من كونه «واجبا اجتماعيا»،، تزوجوا لأجل الزواج وليس المجتمع.

2- الزواج أهم من «الفيسبوك وتويتر» .. و ألعاب الهاتف الذكية.. وحتى اهم من الخوض بالقضايا السياسية والاجتماعية ومراقبة حياة الآخرين

3- الهدايا .. مهمة جدا .. حتى لو كانت رمزية.

4- اضحكوا معا.. وبصوت عالي . الضحك يميت الملل ويقتل الهم ويبعد السواد.

5- ساعدها بأعمال المنزل .. لكن «رجاء» ابقَ خارج اسوار المطبخ.

6- الكل في حياتك انت وهي .. مهم .. لكن الأهم «هو او هي» في حياتك.

7- تبادلوا الرسائل .. النكت .. الصور .. وانتم في العمل

8- تكلموا لبعض حتى .. عن بعض ... الاهم اسمعوا لبعض.

9- الصبر .. قليل من العتب .. الكثير من الاحترام والود.

10- انسوا جميع ما ذكر .. فن الزواج هو الحب، فليعلم الزوجان أن الحب يحتاج الى «ري» مستمر .. والري فن .. ابتعد عن «التنقيط «الرذاذ»..

واغدق «نبتتك « ماء .. فإحياء الحب في القلوب فنّ ان اتقنته .. عشت .. وعاش .. ونجح الزواج .. و إن أهملته قليلا أمات هذا الزوجان .. والزواج وجعل كل من هب ودب وانا منهم .. ينظر في شؤون «الزواج»... ودعونا نعترف ان أهم اسباب الطلاق .. هو الزواج بالطبع !!

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