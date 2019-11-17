نصائح للوالدين لتجنّب القرارات العائلية الكارثية واتخاذ القرارات الصائبة

من المحتمل أن تواجه عائلتك قرارات مصيرية كبرى، كترك الوظيفة، أو الانتقال إلى منزل جديد، أو مدرسة الأولاد، أو بعض القرارات المالية المهمة. والمهم في اتخاذ قرارات عائلية هي المشاركة والمشورة. وإليكِ 7 نصائح تساعدك على اتخاذ قرارات عائلية صائبة، وتجنّبك القرارات الكارثية:



1- مشاركة زوجك

لا ينبغي اتخاذ قرار عائلي دون الرجوع إلى زوجك والاتفاق معه بشأن هذا القرار، فالعمل مع زوجك كفريق واحد من أجل الوصول إلى قرار حكيم هو أحد آليات الزواج الناجح.



2- لا تخافي من قول "لا أعرف"

في بعض الأحيان، نشعر بالإحراج من الاعتراف بأننا لا نعرف القرار السليم، وهنا يجب أن تصححي أفكارك، فلا بأس من قول إنكِ لا تعرفين القرار السليم، تجنّباً لاتخاذ قرار يكون له عوائد سلبية على أسرتك، قولي لا أعرف ولكنني سوف أبحث في الأمر.



3- الحصول على استشارة محترفة

لا تكتفي بالبحث على الإنترنت والحصول على إجابات سريعة، فبعض القضايا تحتاج إلى استشارة شخص محترف، كالقضايا المالية والقانونية، لهذا لا تترددي في طلب استشارة من شخص متخصص يساعدك على اتخاذ قرار صائب.



4- تحدثي إلى الأطفال، خاصة الكبار

على الرغم من أن القرار يكون بيدكِ، لكن أخذ مشورة الأطفال له تأثير جيد، فقد يكون لهم وجهة نظر جيدة في الأمر، كما أن هذا يعلّمهم الديمقراطية، ويجعلهم يشعرون أنهم جزء من عملية صنع القرار، وأن أفكارهم تُحترم.



5- الصلاة معاً

احرصي على الصلاة مع أفراد أسرتك من أجل أن يساعدكم الله في اتخاذ القرار السليم.



6- لا تتجاهلي حدسك

نريد جميعاً اتخاذ القرارات بناء على معطيات مادية وواقعية، ولكن لا تجعلي هذا يدفعك إلى تجاهل حدسك، فهو قد يكون إلهاماً من الله لتجنّب قرارات سيئة.



7- ادمجي القلب مع العقل

لا تميلي إلى القرارات العاطفية، أو العقلانية فقط، ولكن امزجي بين العقل والعاطفة من أجل الوصول إلى قرار حكيم وصائب.