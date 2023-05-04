البوابة – مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب موسم الصيف رسمياً، حان الوقت للتخطيط لإجازة مستحقة في مدينة أكوافنتشر المائية (Atlantis Aquaventure) الحائزة على شهادة تقدير من مؤسسة غينيس للأرقام القياسية. حيث تضم مدينة أكوافنتشر في فندق أتلانتس أكبر عدد من الانزلاقات المائية في الحديقة المائية وهو 50 منزلقًا مائيًا ، وقد تم تحقيقه في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، في 29 سبتمبر 2022.

تحتضن مدينة أكوافنتشر المائية أفضل الألعاب والمنزلقات المائية في العالم، بدايةً من ألعاب المرتفعات المثيرة وصولاً إلى المنزلقات عالية السرعة.

لعشاق المغامرات مدينة أكوافنتشر في أتلانتس دبي

ألعاب المنزلقات المائية الجماعية

عِش الإثارة والتشويق بصحبة العائلة والأصدقاء

"أوديسي أوف تيرور" ( Aquaventure Waterpark Odyssey of Terror )

تسابق مع أصدقائك في أطول منزلق مائي في العالم الذي سيقذف بكم لأعلى وأسفل ويتسارع بكم قبل أن يصل لأعلى موجة. استشعروا حالة انعدام الوزن لبضع لحظات قبل أن تسقطوا بانسيابية على الجانب الآخر من الجدار المنحني. واكتشف من في أصدقائك يستحق لقب شجاع.

مستوى التشويق: مرتفع

شوك ويف ( Aquaventure Waterpark Trident Tower Shockwave )

مُغامرة ثلاثية تجمع بين السرعة والقوة والتجديف في أطول أفعوانية مائية عائلية في العالم. اصحب أصدقائك وانطلقوا عبر سلسلة من الأنفاق المظلمة بسرعة الضوء لمسافة 449 متراً، واستعدوا للانحدرات والمنعطفات المثيرة ولا يفوتكم النظر لأسفل أثناء الانزلاق لتكتمل أجواء الإثارة.

مستوى التشويق: متوسط

زومارانجو ( Atlantis Aquaventure Waterpark Dubai )

عِش جميع أنواع الإثارة والتشويق والأحاسيس المختلفة أثناء انزلاقك عبر أكبر منحدر مائي في العالم بشكل رأسي واستشعر المعنى الحقيقي لانعدام الوزن لبضع ثوانٍ بينما تنزلق على الجدار الرأسي الذي يبلغ ارتفاع 14 متراً واهبط لأعلى وأسفل منزلق أنبوبي ضخم يتسع لـ 6 مقاعد بارتفاع 25 متراً وطول 156 متراً.

مستوى التشويق: مرتفع

أكواكوندا ( Aquaconda Water Slide at Aquaventure )

تحدَّ نفسك مع أكبر منزلق مائي بالعالم "أكواكوندا". هل هناك مرح أكثر من الانزلاق عبر أفعوانية مائية بطول 25 متراً وعرض 9.2 أمتار على سرعة 35 كيلومتراً/ الساعة، مع دورانات ومنعطفات مفاجأة تُباغتك بلا هوادة داخل نفق متُعرج مُظلم تصل المنحنيات على جوانبه إلى 4.6 أمتار.

مستوى التشويق: متوسط

بلاك أوت ( Atlantis Aquaventure Couple in Blackout )

يوصف هذا المنزلق بأنه النسخة الأكثر ترويعاً لمنزلق "ليب أوف فيث"، وهو مُخصص للاعبين الأكثر جرأة من عُشاق الإثارة؛ إذ يهبط بهم إلى الأسفل عبر منزلق شبه عمودي بسرعات عالية منذ البداية حتى النهاية مما يخلق أجواء من الإثارة المفرطة.

مستوى التشويق: مرتفع

فورتيكس ( Atlantis Aquaventure Couple At Vortex )

اهبط عبر فورتيكس، المنزلق المائي الذي يدفعك لأسفل بسرعة عالية عبر منعطفات ومنحنيات وهبطات وحلقات ولفات بزاوية 360 درجة لتحظى برحلة مائية ممتعة ومشوقة قبل أن يقذف بك إلى البحيرة. #Wild#Vortex

مستوى التشويق: متوسط

ليب أوف فيث ( Leap of Faith Water Slide at Aquaventure )

عِش تجربة مثيرة للغطس على ارتفاع تسعة طوابق وأنت تهبط بسرعة كبيرة عبر منحدر شبه عمودي قبل أن يُقذف بك مباشرة في بحيرة مليئة بأسماك القرش.

مستوى التشويق: مرتفع

هايدرا ريسر

اختر ثلاثة شجعان من أصحابك وتحدوا أنفسكم لمعرفة من سيصل للقاع أولاً ويفوز بـ “ترايدنت“ ولكن تأكدوا من التغلب على الهيدرا أثناء طريقكم لأسفل... تُرى هل ستكون أنت الفائز؟

مستوى التشويق: متوسط

ميدوسا لاير ( Aquaventure Waterpark Medusa Lair )

لا تفوت تجربة أكثر المنزلقات المائية جرأة وتشويقاً.

مستوى التشويق: مرتفع

شارك أتاك ( Selfie on Shark Attack Aquaventure )

مستوى التشويق: متوسط

ذا سيرج ( Atlantis Aquaventure Surge )

مستوى التشويق: مرتفع

الشلالات ( Atlantis Aquaventure Falls )

مستوى التشويق: متوسط

ستنغر ( Dad and Son at Aquaventure )

مستوى التشويق: متوسط

ستورم ( Atlantis Aquaventure Storm )

مستوى التشويق: مرتفع

تجربة الغطس ( Plunge at Atlantis Aquaventure )

مستوى التشويق: مرتفع

لعشاق المغامرات مدينة أكوافنتشر في أتلانتس دبي

أنهار أكوافنتشر

رحلة مائية نهرية فريدة مع العائلة.

ريفر رابيدز ( River Rapids at Aquaventure )

اطفُ عبر أطول نهر بالمنطقة مع المنحدرات الشيّقة التي ستجعلك تلف وتدور عبر الدوامات الحادة ما يمنحك شعوراً غامراً بالإثارة والأدرينالين في كل حركة! تتوفر مجموعة من المسابح الكبرى مع كراسي تشمس فسيحة بجميع الأنحاء كي تنعم بأجواء الانتعاش في الماء طوال الوقت.

نهر ترايدنت ( Aquaventure Waterpark Raging Rapids )

اختبر الشعور الحقيقي لتلاطم الأمواج مع العديد من المؤثرات المائية المُشوقة في لعبة ريجينغ رابيدز مع الأمواج والفقاعات عالية الضغط والتيارات المائية التي سيعشقها عُشاق الإثارة الأكثر جرأة من الكِبار والصِغار على حدٍ سواء.

منطقة ألعاب الأطفال سبلاشرز

اصحب المُغامرين الصغار في أكبر تجربة مائية مُخصصة للأطفال فقط في الشرق الأوسط.

إيمورتل فولز ( Aquaventure Waterpark Trident Tower Immortal Falls )

لأولئك الذين يجرؤون على الغوص، لا تفوّتوا تجربة لعبة القفز من هذه المنحدرات الشيّقة والتي تُعدّ الأولى من نوعها في دبي. تحدوا الجاذبية الأرضية واقفزوا أسفل شلالات “إيمورتل فولز”.

آلة ركوب الأمواج "ويف رايدر" ()

عِش أجواء الإثارة وتعلَّم أفضل حركات ركوب الأمواج تماماً كالمحترفين مع تجربة ركوب الأمواج المثيرة! احجز تذكرة مدينة أكوافنتشر المائية وتمتّع بدخول غير محدود.

لعشاق المغامرات مدينة أكوافنتشر في أتلانتس دبي

تجارب الدلافين جميع تجارب الدلافين المسلّية والتعليميّة تتضمن زيارة مجانيّة في نفس اليوم إلى مدينة أكوافنتشر المائية، أضخم مدينة ألعاب مائية في العالم، وأسعاراً مخفضّة لزيارة أشهر حوض مائي في دبي في نفس اليوم والكثير غير ذلك.

جميع تجارب الدلافين المسلّية والتعليميّة تتضمن زيارة مجانيّة في نفس اليوم إلى مدينة أكوافنتشر المائية، أضخم مدينة ألعاب مائية في العالم، وأسعاراً مخفضّة لزيارة أشهر حوض مائي في دبي في نفس اليوم والكثير غير ذلك.

تجارب التفاعل مع أسد البحر جميع تجارب أسد البجر تتضمن زيارة مدينة أكوافنتشر المائية، أضخم مدينة ألعاب مائية في العالم، وأسعار مخفضّة لزيارة أشهر حوض مائي في دبي لمدة يوم والكثير غير ذلك.



عروض المقيمين في الإمارات

يمكن للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة الاستمتاع بأروع الأوقات والتجارب مع الثديات البحرية ابتداءً من 569 درهماً إماراتياً.

الموقع ومواقف السيارات

إذا كنت ستصل بالسيارة، فيُرجى إيقاف سيارتك في موقف سيارات مدينة أكوافنتشر المائية (اتجه يميناً عند الدوَّار الأول مباشرةً بعد الخروج من النفق المؤدي إلى منتجع أتلانتس النخلة). سوف تنقلك حافلة نقل مكوكية مجانية إلى شباك تذاكر مدينة أكوافنتشر المائية وأطلس فيلاج. إذا كنت تقيم معنا في منتجع أتلانتس النخلة، يُرجى التوجه إلى شبابيك تذاكر أطلس فيلاج في مكتب تذاكر مدينة أكوافنتشر المائية أو التوجه مباشرةً إلى المدخل في أطلس فيلاج.

ساعات العمل

يومياً من 9:45 صباحاً - 6:30 مساءً

معايير السلامة

لا يُسمح بارتداء المجوهرات والساعات والكاميرات والمواد غير المُحكمة أثناء التواجد في المياه، بما يضمن سلامة الجميع بما في ذلك الدلافين.

المصدر: موقع www.atlantis.com/

أفضل 5 مطاعم في فندق أتلانتس رويال نخلة جميرا

5 وجهات عطلات مفضلة في الصيف للعائلات