لعلاج جلطات الدم... علماء يبتكرون روبوت ثعبان للزحف داخل المخ البشري(فيديو)

هذا الروبوت سيساعد الجراحين على قضاء وقت أقل داخل غرف العمليات والتعرض لمستوى أقل من الإشعاع.

في طفرة علمية وطبية كبيرة، صمم مجموعة من العلماء روبوتًا على شكل ثعبان صغير ليزحف عبر الأدمغة البشرية.

وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار "، فإن فريقًا من العلماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بقيادة العالم يونو كييم وهو صاحب الفكرة، ابتكروا روبوتًا ممغنطًا شديد المرونة على شكل ثعبان بهدف استخدامه في تشخيص جلطات الدم والأوعية الدموية ولتنفيذ عمليات دقيقة في المخ.

ونُشر هذا الابتكار في مجلة "ساينس روبوتيكس"، ويقل سمك هذا الروبوت عن واحد ملليمتر وهو قادر على التنقل داخل المخ من خلال تمدد الأوعية الدموية باستخدام مجالات مغناطيسية مرنة وهو مغطى بطبقة من الهيدروجيل تساعده على التننقل بحرية دون احتكاك حتى في المساحات الضيقة والهشة في الأوردة الدماغية.

وبعد نجاح هذا الروبوت في التنقل داخل نموذج للمخ البشري، سيبدأ العلماء في الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي تطبيقه داخل مخ البشر.

ويتطلب ضعف جدار الأوعية الدموية، وجلطات الدم عمليات دقيقة بمهارات عالية جدًا وتٌشكل فارقًا كبيرًا بين الحياه والموت، وسيُسهم هذا الروبوت في نجاح هذه العمليات ولن يضطر المرضى للتنقل في أكثر من مستشفى لإتمام العملية، وبفضل هذا الروبوت سيتمكن المرضى من الحصول على العلاج الفوري في أقرب مركز طوارئ لديهم.

وسيساعد هذا الروبوت الجراحين على قضاء وقت أقل داخل غرف العمليات والتعرض لمستوى أقل من الإشعاع داخل تلك الغرف.

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