ماذا تعرفين عن العمر الأيضي؟ وكيف يؤثر على وزنك وصحتك؟

الأيض هو التمثيل الغذائي ويعرف بأنه مجموعة من التفاعلات الكيميائية في خلايا الجسم، وتنحصر فائدته في تحويل الغذاء إلى طاقة، ومن ثم تحويلها إلى وحدات بناء للبروتينات والدهون والأحماض النووية والسكريات.

للأيض عمر يحسب كالعمر الزمني للإنسان تمامًا، ويمكننا حسابها بطريقة معينة؛ لمعرفة مدى تأثريها على وزن الجسم، لذلك سنلقي الضوء على هذه المسألة، لنتعرف سويا كيف نحسب العمر الأيضي لأجسامنا.

ماذا يكشف التمثيل الغذائي عن صحتك؟

يكشف العمر الأيضي عن الصحة العامة واللياقة البدنية للشخص، بحسب ما أوضحته ناتاشا ترينتاكوستا الأخصائية في الطب الرياضي وجراحة العظام في لوس أنجلوس، فتقول: "تعبر كتلة الجسم عن مدى صحة تكوينه، على سبيل المثال قد تتشابه كتلة العضلات للاعب كمال الأجسام، مع شخص أخر ليس لديه نفس البنية الجسدية".

ويعبر معدل الأيض الأساسي (BMR) عن عدد السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك، ويعبر العمر الأيضي عن صحة الجسم كذلك، فإذا كان العمر الأيضي أكبر من العمر الزمني للشخص، فهذا يدل على أنه يعاني من مشاكل صحية، أو أنه بحاجة إلى تغيير نظامه الغذائي أو عاداته الصحية، وفي حال كان العمر الأيضي أقل من العمر الزمني فهذا دليل على الصحة الجيدة.

كيف يختلف عمرك الأيضي عن عمرك الزمني؟

كما تعرفين يقاس العمر الزمني بعدد السنوات التي يعيشها المرء، لكن العمر الأيضي فيعبر عن عمر الجسد، أي أنك قد تتشابهين في العمر الزمني مع سيدة في نفس عمرك، لكن عمرك الأيضي يسبقها بسنوات.

ما معدل الأيض القاعدي أو الأساسي؟

هو معدل السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم ليقوم بمهامه اليومية، ويشمل عدد السعرات التي يتم حرقها عن طريق التنفس والهضم والدورة الدموية، ولا يعبر الأيض القاعدي عن النشاط البدني، فمعظم السعرات الحرارية المحترقة في الجسم، تتم في الوقت الذي يخلد فيه إلى الراحة.

ما معدل العمر الأيضي؟

هناك عوامل تحدد العمر الأيضي، مثل طول الجسم بالسينميترات، والوزن بالكيلوغرامات والعمر ويتم بالطريقة التالية للرجال والنساء كل على حدة..

للرجال: 66.5+ 13.7 x وزن الجسم+ 5x الطول - 6.8X العمر.

للنساء: 655.1 + 9.6x الوزن+ 1.8 x الطول -4.7 x العمر.

كيف يتم حساب العمر الأيضي؟

يحسب العمر الأيضي عن طريق تركيبة الجسم ومحيط الخصر وقياس ضغط الدم وقت الراحة، ويتم استخدامه وقت اتباع الحميات الغذائية؛ لمعرفة احتياجات الجسم اليومية من الطاقة، وعند الرغبة في فقدان أو اكتساب الوزن أو حتى في مرحلة تثبيت الوزن.

كيف نحسن العمر الأيضي؟

يحدث ذلك عن طريق حرق المزيد من السعرات الحرارية، مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام لحرق المزيد من السعرات، واعلمي أن أفضل وسيلة لفقدان الوزن هو خفض السعرات الحرارية مع ممارسة الرياضة، وليس بتقليل السعرات الحرارية وحدها، فستأتي بنتائج عكسية كالشعور بالجوع وإبطاء عملية الأيض، والأخيرة تتسبب في عدم فقدان الوزن بشكل كبير.

علاوة على حصول الجسم على كفايته من النوم، وبخاصة أثناء الليل، فقد أظهرت الأبحاث أن النوم يلعب دورًا هاماً في إنقاص الوزن وينظم طاقة الجسم، ونخلص أيضًا إلى أن أفضل طريقة لفقدان الوزن واكتساب العضلات هي خفض السعرات الحرارية مع زيادة الأنشطة البدنية.

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