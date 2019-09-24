لعمل مساج بالأحجار الساخنة في المنزل.. اتبعي تلك الخطوات

أصبح المساج بالأحجار الساخنة علاجًا عصريًا جديدًا لتخفيف الآلام والتوتر حول العضلات والشعور بالاسترخاء حيث تحمل تلك الحجارة طاقة هائلة توفر تأثيرًا علاجيًا مهدئًا للجسم.

نشرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" خطوات الحصول على ذلك المساج وأنه ليس بالضروري الذهاب لصالونات التجميل ودفع مبالغ باهظة للحصول على الاسترخاء، فيمكنكِ بخطوات بسيطة في المنزل الحصول على تدليك بالأحجار الساخنة فقط يلزمكِ نوعًا من الأحجار أو الصخور الكبيرة في حجم راحة اليد، واغسليها جيدًا من البكتيريا والجراثيم وجففيها واتبعِي الخطوات التالية:

- سخني الأحجار في الفرن بعد وضعها في طنجرة ومن الممكن أن تقومي بلفها بمنشفة على درجة حرارة منخفضة للغاية ويستغرق تسخينها ما يقرب من ساعة على حسب جهاز التسخين المستخدم.

- يجب أن تسترخي بجسمك تمامُا وتستلقِي على بطنك وتستعيني بأحد اصدقائك لمساعدتك على وضع الأحجار على ظهرك، ويجب وضع الأحجار على خط العمود الفقري، بشكل عمودي وبشكل أفقي ويمكن وضعها على شفرات الكتف لتوفير العلاج الجيد.

- اتركي الأحجار على جسدك لمدة لا تقل عن 20-30 دقيقة ستبدأ الأحجار ببطء في إطلاق طاقتها والتخلص من التوتر والإجهاد في المناطق التي يتعرض لها الألم.

للحصول على فائدة أكثر، يمكنك استخدام بعض الزيوت مثل اللافندروجوز الهند أو الجوجوبا التي يمكن أن تساعد في تخفيف وجع وتصلب العضلات والمفاصل وتخفيف مستوى التوتر والمساعدة على النوم بشكل أفضل.

تأكدي من تنظيف الحجارة جيدًا بعد الإستخدام وإلا فإن الزيوت يمكن أن تجعلها تفسد مع تخزينها بشكل جيد يضمن استخدامها لسنوات.

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