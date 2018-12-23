ما هي لفحة الهواء؟ وما أعراضها؟

لفحة الهواء هي تشنجات عضلية تسبب ألم وتيبس في الجزء المصاب

لفحة الهواء هي تشنجات عضلية تسبب ألم وتيبس في الجزء المصاب، تتعرض عضلات الجسم في فصل الشتاء والصيف أثناء تعرض الإنسان لتقلبات الطقس المختلفة من حرارة وبرودة وتقلب عوامل الجو إلى تمدد العضلات أو تقلصها محدثة تشنجات عضلية مؤلمة ومنها ما يستمر لوقت طويل ، وقد تخف الآلام مع مرور الوقت.

تتعد أسباب الإصابة في لفحة الهواء فبالرغم من أضرار التعرض للمكيف المعروفة كجفاف العين وهيجانها والإحمرار والحساسية وأمراض المفاصل وتيبسها والأمراض الصدرية فالجلوس تحت المكيف لساعات طويلة تحت تيار هوائي ساخن أو بارد والتعرض لدرجة حرارة مختلفة يعد سبب رئيسي للفحة الهواء ، كما أن الإستحمام والتعرض لدرجة حرارة باردة يؤدي إلى حدوث تشنجات عضلية ، وفي العادة توجد جراثيم ينشط عملها في فصل الشتاء وخاصة في الجهاز التنفسي والصدري مما تضعف العضلات وتكون معرضة أكثر لحدوث التشنجات والتقلصات المؤلمة.

تصيب لفحة الهواء في الأغلب الرقبة والظهر والصدر والعضلات المحيطة بالفقرات الصدرية والوربية ويمتد الشعور بالألم إلى أسفل الظهر والجانبين و وقد تؤثر لفحة الهواء على الركب فتسبب حدوث آلاما فيها وتيبس واضح مؤلم، فإن تعرض ألياف الخلايا العضلية إلى إختلاف درجات الحرارة وتفاوتها يؤدي لحدوث تقلصات أو تمددات للعضلات تعمل على تشنجها وزحزحة فقرات العمود الفقري مما ينتج عنها آلام مزعجة ومؤلمة جداً .

أعراض لفحة الهواء:

أعراض لفحة هواء الرأس : من أعراض لفحة الهواء التي تصيب الرّأس يصاب الشّخص بصداع قوي في الرّأس حيث يشعر الشّخص أيضاً بعدم التّوازن في الحركة والمشي (دوخة) ويعاني من الضّغط على صدغي الرّأس وهذا الألم ينزل إلى الرّقبة والكتفين.

أعراض لفحة الهواء التي تصيب الظهر: تصيب لفحة الهواء عضلات الظّهر حيث يمتد آلام العضلات وتيبسها من الكتفين إلى أسفل الظّهر ويشعر الإنسان بتيبس الرقبة أي لا يقدر على تحريك الرقة ويصبح غير قادراً على المشي و يفضل النوم على الحركة لأنه يعاني من الخمول التام، لذلك ينصح الشخص بتدليك الرقبة مع الكتفين وأخذ الأدوية التي تعمل على ترخية العضلات وتناول الشوربة الدافئة الغنية بالفيتامينات وكذلك الإستلقاء وأخذ قسط من الراحة حتى يتم التحسن.

أعراض لفحة الهواء في الصدر: تؤثر أيضاً لفحة الهواء على الصدر والآم في الكتف والتهاب في الأحبال الصوتية مما يسبب إختفاء الصوت من الحنجرة و خشونة وبحة في الصوت.

ولعلاج هذه الآلام يجب تناول المشروبات الساخنة والتبخير بالأعشاب.

أعراض لفحة الهواء التي تصيب الوجه: الوجة مرضاً أيضاً للإصابة بلفحة الهواء وما يسمى حالة العصب السابع حيث يميل الفم إلى جهة معينة والعين تكون بنصف إغلاق و الشعور بألم خلف الأذنين، بحالة الإصابة بلفحة هواء الوجه لا تقلق يتم عمل المساجات والتدليك ومراجعة الطبيب.

أعراض لفحة الهواء في العين: حيث تتعرض العين إلى لفحة الهواء ويصاحبها جفاف بالقرنية والتحسس عند مرور الهواء البارد إلى العين والشعور بالألم داخل عصب العين في االعصب البصري، وينصح بعدم التعرض لتيار بارد إلى فترة أسبوع إلى أن ترتاح العين.

أعراض لفحة الهواء التي تصيب الكتفين: يتعرض الشخص بالإصابة بتصلب وتيبس عضلات الكتفين و الآلام التي تصاحب الكتفين يصاحبها مباشرة بألم في الرقبة حيث يعاني المصاب من ألم شد في لوح الكتف ولا يقدر على الحركة أو تحريك شيء لذلك يفضل عمل حمام ساخن لتدفئة العضلات وأخذ الأدوية اللازمة وعمل المساج للرقبة ثم الكتفين.

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