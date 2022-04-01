لقاحات كورونا للأطفال..ما هي الآثار الجانبية ؟

تم اختبار لقاحات كورونا من خلال برنامج سلامة اللقاح الأكثر شمولاً الذي شهدته الولايات المتحدة على الإطلاق، وهذا ينطبق على لقاحات الأطفال أيضًا.

وفي الحقيقة، شارك الآلاف من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا في تجارب الأدوية قبل منح اللقاحات إذنًا للاستخدام الطارئ في هذه الفئة العمرية، وبعد مراجعة البيانات، قرر المنظمون أن اللقاح يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية ولكنه يعتبر آمنًا، وفي الواقع، يوصى بأن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 5 سنوات أو أكبر على لقاح كورونا.

آثار لقاحات كورونا الجانبية على الأطفال

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن لقاحات كورونا لدى الأطفال لها آثار جانبية مماثلة لتلك الموجودة في لقاحات الأطفال الروتينية الأخرى، حيث أ، التأثير الجانبي الأكثر شيوعًا هو الإصابة بألم في الذراع.

وعادة ما تكون التأثيرات خفيفة وتختفي في غضون أيام قليلة، وقد لا يكون لبعض الأطفال أي آثار جانبية على الإطلاق، وردود الفعل الشديدة نادرة.

الآثار الجانبية الشائعة:

الألم أو الاحمرار أو التورم في موقع الحقن

التعب

الصداع

ألم العضلات

القشعريرة

الحمى

الغثيان

آثار جانبية نادرة:

الحساسية المفرطة

تجلط الدم مع متلازمة قلة الصفيحات

التهاب عضلة القلب والتهاب التامور

متلازمة غيلان باريه

هل يمكن أن يعاني الأطفال دون سن 12 عامًا من أعراض التهاب عضلة القلب من لقاحات كورونا ؟

التهاب عضلة القلب هو مرض يسبب التهاب عضلات القلب، حيث يمكن أن يسبب آلامًا في الصدر أو صعوبة في التنفس ويمكن أن يكون قاتلاً في الحالات القصوى، أيضًا يمكن أن يعاني المراهقون من التهاب عضلة القلب كأثر جانبي للقاح كورونا، أو لقاحات روتينية أخرى.

واعتبارًا من نهاية عام 2021، كان هناك 11 حالة تم التحقق منها لالتهاب عضلة القلب لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا بعد تلقي لقاح كورونا، وكان هذا من بين حوالي 8 ملايين جرعة لقاح تم إعطاؤها لهذه الفئة العمرية، لذلك، يمكن أن يحدث ذلك، لكن الفرص منخفضة للغاية.

هل ستكون الآثار الجانبية متشابهة للأطفال ؟

الآثار الجانبية للأطفال تشبه الآثار الجانبية التي يشعر بها البالغون عند الحصول على لقاحات كورونا ، حيث إذا كان أطفالك قد تلقوا لقاحات روتينية أخرى، في معظم الحالات، يمكنك توقع أن يكون للقاح كورونا آثار جانبية مماثلة لتلك.

وفي الواقع، لن يكون لجميع الأطفال نفس الآثار الجانبية، حيث قد يكون لدى البعض ذراع مؤلمة فقط، بينما قد يعاني البعض الآخر من صداع أو حمى، وبعض الأطفال لن يكون لديهم أي آثار جانبية على الإطلاق.

ماذا عن الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة ؟

يعاني الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة من ضعف في جهاز المناعة، ويمكن أن يعانون من اضطراب نقص المناعة الجيني أو قد يتناولون أدوية تضعف جهاز المناعة لديهم، مثل الكورتيكوستيرويدات.

والطفل الذي يعاني من نقص المناعة لديه مخاطر أعلى لمضاعفات خطيرة إذا أصيب بكوفيد-19، لهذا السبب، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يتلقى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكبر سلسلة تطعيم أولية من ثلاث جرعات، حيث إنه يعتبر مصدرًا آمنًا وموثوقًا به، لكن يجب التأكد من اتباع إرشادات جرعات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أو مناقشة توقيت السلسلة الأولية أو الجرعات المعززة مع طبيب الأطفال.

كيفية منع الآثار الجانبية للقاح كورونا عند الأطفال

تبريد موقع الحقن لتقليل الألم، ويمكن أيضًا استخدام كيس الثلج لتقليل التورم.

تحريك أو تمرين الذراع المصابة لتخفيف الألم بسرعة أكبر.

شرب الكثير من السوائل، لتقليل بعض الآثار الجانبية للقاح.

ارتداء ملابس خفيفة خاصة إذا كان طفلك يعاني من الحمى.



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