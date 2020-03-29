هل أكل المخلل أثناء الحمل آمن؟

يمكن تقسيم الأطعمة التي تشتهيها الحوامل إلى فئات مثل الحلو والمالح والحار والحامض. وعلى الرغم من أن هذه التفضيلات يمكن أن تختلف من سيدة إلى أخرى، إلا أن هناك أطعمة شائعة تحبها معظم الحوامل مثل الآيس كريم والحلويات والشوكولاته والمخللات.

ووفقا لمجلة "مسكيرا" تتصدر المخللات قائمة الأطعمة التي تشتهيها الحوامل، فطعمها غالباً ما يصبح جزءًا أساسياً من كل طبق تتناوله الحامل. وعلى الرغم من أنها تتضمن مجموعة من الفوائد للحوامل، إلا أنه من المهم للغاية معرفة جانبها المظلم.

يعتبر استهلاك الحوامل لكمية محدودة من المخللات أمر آمن لأنها غنية بالصوديوم والتوابل. ومع ذلك يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول المخلل إلى الانتفاخ ومشاكل في الأمعاء. ويمكن أن يسبب الجفاف في الجسم.

كما ينصح الأطباء بتحضير المخللات في المنزل دائمًا بدلاً من شرائها التي تُحضر باستخدام المواد الكيميائية من السوق.

ويجب أن توازني بين تناول المخللات وشرب السوائل الصحية، حيث يمكن موازنة ضرر الجفاف الذي يسببه المخلل بشرب كمية كافية من الماء، كما يساعد ذلك في الحفاظ على صحة جهاز المناعة من خلال طرد السموم والتخفيف من أي مضاعفات صحية أثناء الحمل.

هذا ويعاني بعض الأشخاص من الغازات عند تناول الكثير من المخللات، وقد يؤدي هذا إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، مثل الحموضة المتكررة وعسر الهضم والزحار (الديزنطاريا) والتهاب المعدة وغيرها من الاضرار.

ومع ذلك، أثبتت المخللات أيضًا أنها مفيدة في مكافحة مشاكل الحمل، مثل غثيان الصباح وفقدان الشهية والغثيان، ولذلك يعتبر استهلاكها بقدر معتدل مفيدًا.

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