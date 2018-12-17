وصفة سحرية للتخلص من دهون البطن في خمسة أيام

في الشتاء تصبح أجسامنا بحاجة دائمة إلى تناول الطعام

في الشتاء ومع برودة الجو تصبح أجسامنا بحاجة دائمة إلى تناول الطعام والمشروبات الساخنة للتدفئة ولكن كل ذلك ينعكس في النهاية على وزننا، لذلك نقدم لك وصفة تساعدك على سد شهيتك وبنفس الوقت تنحف محيط خصرك.

المقادير:

- ١ ثمرة موز

- ١ كوب توت طازج أو مجمد

- ١ ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

- ٢ ملعقة كبيرة حبوب بذور الكتان (متوافرة عند العطار)

- ١/2 كوب سبانخ +ثلج مجروش.

طريقة التحضير:

- اخلطي المكونات جميعاً في الخلاط وتناولي المشروب صباحًا على معدة فارغة كبديل لوجبة الإفطار، ستلاحظين تغير ملحوظ في حجم البطن بعد أسبوع واحد من المواظبة على هذا المشروب.

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