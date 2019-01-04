للتخلص من دهون البطن عليك بهذه الأمور

دهون البطن (الكرش) مشكلة تحرج الكثيرين هي مشكلة تعاني منها حتى بعض السيدات النحيفات، رغم النحافة، إلا أنه قد تتركز الدهون في منطقة البطن.

اليك هذه القواعد للتخلص من هذه المشكلة:

- في حين أن الكثير من السيدات يقمن باللجوء إلى تفويت وجبة لإنقاص دهون البطن، إلا أنك لستِ بحاجة إلى ذلك، فوفقا لخبراء التغذية، عليكِ تناول وجبة كل 2-4 ساعات؛ لأن ذلك يعزز الأيض وحرق الدهون الزائدة.

لماذا تعانين من صعوبة حرق دهون البطن؟

- داومي على تناول الأطعمة الغنية بالألياف؛ إذ إنها تزيد من عملية الأيض وحرق الدهون مع تحسين صحة الجهاز الهضمي.

- قد تستغربين ولكن في الحقيقة أنتِ لستِ مرغمة إلى أن تبتعدي تمامًا عن كل الدهون، بل عليكِ استهلاك الدهون الجيدة بشكل يومي لأنها فعالة جدًا في عملية فقدان الدهون الزائدة، ومن بين مصادر الدهون الجيدة يمكنك الاعتماد على: الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، الأفوكادو، اللوز والمكسرات، بالإضافة إلى الزيتون وزيته والبيض.

10 مشروبات للتخلص من دهون البطن العنيدة

- ينصح بإضافة البروتين الخالي من الدهون إلى كل وجبة، وهذا النوع من البروتين يعد أحد العناصر الغذائية الهامة؛ لأنه يساعد في تجديد العضلات وتعزيز عملية الأيض، كما يساعد في تعزيز حرق الدهون.