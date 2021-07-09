للتعافي بعد الإجهاض.. أطعمة اختاريها وأخرى تجنبيها

الإجهاض تجربة مؤسفة ومرهقة على كلا الصعيدين، الجسدي والنفسي، وقد يتطلب الأمر عدة أشهر للتعافي، إذ تواجه السيدة عدة مشاكل بعد الإجهاض تشمل الاعياء والضعف والتقلصات والألم وأحياناً النزيف، وهذه الأعراض عادة ما تستمر لمدة أسبوعين.

وبجانب استشارة الطبيب وتعاطي أدوية معينة، للنظام الغذائي دور هام للعناية بصحة السيدة بعد الإجهاض، وليس كل الأنواع مسموحة، لذا نوضح فيما يلي أطعمة يفضل اختيارها وأخرى ينبغي تجنبها لتعزيز تعافي ما بعد الإجهاض:

1. ما يجب تناوله

الأطعمة الغنية بالبروتين

مصادر البروتين ضرورية للتعافي بعد الإجهاض، فالأحماض الأمينية الموجودة في البروتينات ضرورية للجسم بعد الإجهاض لإصلاح الخلايا التالفة، مما يعزز من مرحلة التعافي، لذا يوصى بإدراجها في النظام الغذائي اليومي.

وتشمل هذه الأطعمة كل من منتجات الألبان والأسماك والبيض والعدس والحبوب والكينوا واللحوم الخالية من الدهون المطهية جيداً.

الكثير من السوائل

يساعد شرب الكثير من السوائل بعد الإجهاض في تعويض ما تم فقدانه أثناء النزيف، وخاصة السوائل التي تساعد في تطهير الجسم من السموم، مثل ماء جوز الهند وعصير الرمان لتحقيق امتصاص أفضل للحديد وتعزيز الصحة، كما يمكنك شرب حليب الكركم قبل النوم، إذ يتميز بمفعول يساعد في التغلب على الصدمات الجسدية والعقلية.

مصادر حمض الفوليك

دائما ما ينصح الخبراء بمصادر حمض الفوليك لصحة المرأة، وخاصة فيما يتعلق بالحمل والإجهاض أيضاً، إذ يساعد حمض الفوليك أو الفولات في التعافي السريع من الإجهاض، وتشمل أبرز مصادره كل من اللفت والبروكلي والسبانخ والمكسرات والبذور والخس.

مصادر الكالسيوم والمغنيسيوم

يأتي كل من الكالسيوم والمغنيسيوم بين أهم العناصر الغذائية المطلوبة بعد الإجهاض، فالمغنيسيوم يساعد في مكافحة ومعالجة الاكتئاب والقلق، وهي أعراض شائعة للإجهاض، كما يفيد الكالسيوم في تعويض مستوياته بعد الإجهاض.

هذا ويعد كل الحبوب الكاملة والشوكولاتة والخضروات ذات الأوراق الخضراء من المصادر الغنية بالمغنيسيوم، كما يتوفر الكالسيوم في منتجات الألبان بجانب البامية وسمك الساردين.

مصادر الحديد وفيتامين سي

بجانب ما ذُكر أعلاه، الحديد وفيتامين سي هامان بعد الإجهاض، إذ يعززان التعافي ويعوضان فقدان الدم وضعف السيدة، كما يعد فيتامين سي بمثابة رفيقاً للحديد لأنه يساعد الجسم في امتصاصه بشكل أفضل، لذا من الهام تناول مصادرهما والتي تشمل البرتقال والبابايا والفاصولياء والأسماك.

2. ما ينبغي تجنبه

المشروبات الغازية

أشارت عدة دراسات إلى أن شرب المشروبات الغازية يومياً قد يؤثر سلباً على الخصوبة، كما يساهم ارتفاع مستويات الكافيين في إبطاء عملية التعافي من الإجهاض.

الكحول

يوصى بضرورة الإقلاع عن الكحول على الفور بعد الإجهاض واستبداله بغيره من سوائل صحية.

الوجبات السريعة

من الهام تجنب مختلف أنواع الوجبات السريعة، مثل البرغر والبيتزا والبطاطس المقلية بعد الإجهاض، لأنها لا تفيد على الإطلاق ولا تساعد في تعزيز التعافي.

السكريات

يوصى بتجنب السكريات بأنواعها بعد الإجهاض لأنها تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما قد يسبب حدوث عدة مشاكل بجانب إبطاء عملية التعافي.

منتجات الصويا

على الرغم من كونها من الأطعمة الصحية، إلا أنه يوصى بتجنبها بعد الإجهاض لاحتوائها على حمض الفايتيت الذي يمنع امتصاص الحديد.

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