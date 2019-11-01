للرجال خاصة.. هكذا تجعل لحيتك الخشنة أكثر نعومة!

يخيل للبعض أن اللحية من المفترض أن يكون شعرها خشنا ومشعثة إلى حد ما ، وذلك من أجل منح الشخص الطلة الذكورية.. ولكن في الواقع الفكرة هذه خاطئة تماماً. اللحية ليس من المفترض أن تكون خشنة بل يجب أن تكون ناعمة وأي خشونة فيها تعني أنك تعاني من مشكلة ما إما في البشرة أو بشعر اللحية نفسه.

اللحية تصبح خشنة لأسباب عديدة منها نمط الحياة والنظام الغذائي أو بسبب عدم العناية بها كما يجب. نهايات الشعر المتقصفة لا تصيب شعر الرأس فحسب بل شعر اللحية أيضاً وشكلها أسوأ بأشواط. الجفاف يمكنه أيضاً أن يصيب شعر اللحية وبالتالي تصبح اللحية خشنة جداً.

لذلك إن كنت تعاني من لحية خشنة حان الوقت لإتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على لحية ناعمة وبالتالي طلة مثالية بلحية مثالية.

الشامبو والمنعم لتنعيم شعر اللحية

إن كنت لا تقوم بغسل لحيتك بالشامبو الخاص باللحية لثلاث أو خمس مرات أسبوعياً فأنت تترك الأوساخ والرواسب الاخرى بالاضافة الى إفرازت الجسم ناهيك عن جزئيات الطعام داخل لحيتك. لذلك من الأهمية بمكان غسلها بالشامبو ثم الحرص على إزالته بالماء. بعد الشامبو عليك إستخدام المنعم وأيضاً عليك غسله بعد وضعه على لحيتك للمدة المحددة. ترك رواسب الشامبو والمنعم لن يعود عليك بالفائدة بل قد يزيد من نسبة جفاف اللحية.

في حال لم يكن بالامكان الحصول على شامبو خاص باللحية يمكن إستخدام الشامبو المخصص لشعر الرأس ولكن عليك أن تختار النوعيات التي تكون معتدلة وبالتالي لن تكون قاسية على شعر اللحية.

زيوت اللحية والكريمات لتنعيم شعر اللحية

في عالم اللحى هناك الزيوت والبالم.. وهما مثاليان للتنعم ولتوفير المواد الغذائية الضرورية التي تحتاج اليها بشرتك وشعر لحيتك. الغالبية تتجاهلها ولكن الخبراء يؤكدون بانه حتى قبل أن يقوم الرجل بشراء عدة الحلاقة عليها أن يشتري الزيوت والكريمات الخاصة باللحية.

الزيوت يمكن إستخدامها بشكل يومي وذلك بعد غسل وجهك.. كل ما عليك القيام به هو وضع بعض النقاط ثم فركها بنعومة في محيط اللحية مع الحرص على وصولها الى بشرتك.

الزيوت ستجعل لحيتك ناعمة طوال اليوم كما أنها ستوفر لها الترطيب والمواد الغذائية التي تحتاج اليها وبالتالي ستصبح ناعمة على المدى البعيد. أما الكريمات أو البالم فيجب إستخدامها ليلاً وليس صباحاً. ما عليك القيام به هو وضع الكمية المحددة على العبوة ثم وضعها على لحيتك بنفس طريقة الزيت وإما تركها أو غسل الامر يعتمد على التعليمات المرفقة. فوائد البالم بالإضافة الى جعل لحيتك ناعمة هي أنها ستخلصك من نهايات الشعر المتقصفة كما أنها ستمنع شعر اللحية من التكتل.

تمشيط اللحية ضروري لتنعيم شعر اللحية

بطبيعة الحال عليك أن تقوم بشراء المشط أو الفرشاة الخاصة باللحية، ولكن في حال لم تكن متوفرة في بلادك عليك أن تختار مشطاً لا تكون أسنانه متقاربة جداً من بعضها اما الفرشاة فيجب أن تكون من النوع الناعم الذي لا يلحق الاذى بشعر لحيتك.

تمشيط اللحية يجب أن يتم بعد وضع الزيوت أو البالم لانه يوزعها بشكل مثالي. ولكن حتى ولو لم تكن تستخدم الكريمات هذه أو الزيوت تمشيط لحيتك من الأمور الأساسية وذلك للتخلص من كل المواد العالقة والرواسب التي تتسبب بالجفاف.

تشذيب اللحية لتنعيم شعرها

قد تكون قد إتبعت كل الخطوات التي قمنا بذكرها ومع ذلك ما تزال لحيتك خشنة.. الامر هنا قد يرتبط بخطوة ناقصة وهي عدم قيامك بقص أطراف لحيتك.

الخطوة هذه في حال كنت تعاني من نهايات الشعر المتقصفة، ستخصلك منها نهائياً. وحتى في حال لم تكن تعاني منها فإن قص أطرف شعر اللحية بين حين واخر من الأمور الأساسية التي تساعد على نموها بشكل صحي وبالتالي عدم تشابكها أو جفافها.

ولكن يجب الحرص على إستخدام الادوات المناسبة، فمقص غير مناسب أو بنوعية سيئة سيترك آثره السلبي ويمكنه أن يتسبب بتقصف نهايات الشعر، لذلك إحرص على أن تملك العدة المناسبة للمهمة.

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