تعتبر شوربة الكوارع من الأطباق الجانبية الدسمة في فصل الشتاء والتي يمكن تقديمها على مائدة الغداء بجانب الفوارغ والفتة، وكما يقبل عليها الكثير لفوائدها الصحية حيث إنها تحتوي على نسب عالية من المعادن والكالسيوم والفيتامينات المتنوعة، ولسهولة مكونات شوربة الكوارع وطريقة تحضيرها ولطعمها اللذيذ.

وبمناسبة شهر "موفمبر" الخاص بالرجال يقدم لكم مطبخ البوابة طريقة شوربة الكوارع.

للرجال: شوربة الكوارع بمناسبة شهر موفمبر

مقادير شوربة الكوارع

2 فرد كوارع

1 حبة بصل حجم كبير

1 حبة ليمون

1 ثوم

1 هيل

1 ملعقة حجم صغير من الملح

فلفل أسود "حسب الرغبة"

رشة كمون

3 فصوص من الثوم المهروس

ورق اللورا

1 ملعقة حجم كبير من السمنة

طريقة تحضير شوربة الكوارع

أولاً يجب غسل الكوارع بشكل جيد بالماء والخل لمدة نصف ساعة.

ثم قم بتصفية الكوارع من الماء واغسلهم جيداً مرة أخرى.

ثم ضع في إناء على نار متوسطة وضع بها البصل وورق اللورا ثم قم بوضع الكوارع.

ثم قم بتتبيل الملح والفلفل والثوم وقم بتركهم مدة ساعة إلى ساعتين حتى تنضج.

ثم ضع الكوارع في طبق التقديم وضع أيضاً القليل من الشوربة وقدمها ساخنة مع الليمون، ويمكنك إضافة القليل من الكمون، وصحتين وعافية.

فوائد شوربة الكوارع

من فوائد شوربة الكوارع أنها غنية بالفيتامينات والمعادن لتقوية وبناء العظام.

تنظيم الدورة الشهرية.

تعتبر شوربة الكوارع مفيدة جداً للجهاز الهضمي، ويساعد على شفاء البطانة المخاطية للجهاز الهضمي.

مرق شوربة الكوارع لها تأثيرات قوية جداً مضادة للالتهابات.

تحتوي شوربة الكوارع على سعرات حرارية قليلة مما يساعد على الامتلاء والشعور بالشبع.

الكوارع مهمة جداً للعظام والأوتار والأربطة أيضاً.

يحسن الكوارع من صحة النوع ووظائف المخ، مما يساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم وتجعلك تنام بشكل أعمق.

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