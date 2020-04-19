للرجل: نصائح لقص الشعر أثناء الحجر المنزلي

ويحذر المصففان تيم مكارتني وراي بيريز من استخدام المقص، إذا لم يكن الشخص محترفا، حيث يمكن أن يؤدي استخدام المقص إلى حدوث كارثة، وقالا إن الناس يمسكون المقص ويبدؤون في قص الشعر دون أن يدركوا ما يفعلونه.

وأضافا أنه حتى إذا قام شخص آخر بقص شعرك باستخدام المقص، فقد يؤدي ذلك إلى “كارثة”.

ونصحا بمشاهدة مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب للتعرف على الطريقة الصحيحة لقص الشعر مع مراعاة الانتقائية في المشاهدة واختيار المصفيين غير المحترفين كي لا يكون المقطع معقدا ومليئا بالمعلومات الاختصاصية، لذلك يمكن البحث عن قصات الشعر الأساسية وبنوع الشعر أيضا.

ونصح الخبراء بعدم البدء بقص الشعر من الأعلى مهما كانت الأسباب، بل البدء بالجانبين وتنظيف الشعر حول الأذنين، بعد ذلك القيام بتقليم الشعر عند الرقبة، وعدم الاكثار من القص في هذه المنطقة حتى لا تتغير معالم نمو الشعر.

وأضافوا “وربما تواجه مشكلة قص الشعر على الرقبة في حال لم تكن ماهرا حقا، لذلك أطلب المساعدة من أحد ما في المنزل”.

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