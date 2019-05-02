اختاري باقة حفل زفاف تليق بشخصيتك وأسلوبك

بعدما أصبح موسم حفلات الزفاف قاب قوسين أو أدنى، ينتظر متجر أزهار أليسار زيارتك لاختيار أجمل الأزهار والورود لزفاف أحلامك.

صحيح أنّ اختيار باقات الأزهار يُعدّ من بين أكثر الأمور تشويقاً عند تنظيم زفافك، إلّا أنّه ليس من السهل اختيار الأزهار المفضّلة لديك أو تنسيقها بحسب الألوان التي تتماشى مع زفافك. لذلك، يُقدّم إليك متجر أزهار أليسار الرائد في مجال تنسيق الأزهار في منطقة الشرق الأوسط، تشكيلة واسعة من باقات العرائس وباقات أزهار الطاولات، من تك الآسرة إلى المبهرة.

أزهار رومانسية بأسلوب الريترو

تُزاوج هذه الأزهار بين الأجواء الريفية الباعثة على الراحة والألوان الملفتة للأنظار، وتُعدّ مثالية للعروسين اللذين يعشقان الأسلوب البوهيمي.

أزهار ناعمة وآسرة تعكس نقاوة القلب

عنوان هذه الأزهار البراءة والرقّة، إذ أنّ باقة الأزهار الوردية الداكنة تُظهر الحبّ النقّي والكبير التي تتشاركينه مع حبيبك. كما تتّخذ باقات الأزهار شكل قلب نابض، علماً أنّ زهرة الكوبية تدلّ على عاطفة القلب، ما يجعلها الخيار الأمثل لتزيين حفلات الزفاف.

حبّات التوت الحلوة

تُعتبر الباقات المُزيّنة بالتوت مثالية لحفلات الزفاف التي تُقام عندما يكون الطقس دافئاً، ما يجعلها خياراً رائعاً في منطقة الشرق الأوسط. كما أنّ تزيين الباقات بالتوت قد أصبح من بين أبرز الصيحات الجديدة، فهي تُضفي لمسة مفعمة بالأناقة والرقيّ على باقات الأزهار وتُذكّرنا بحلاوة الرومانسية.

الورود الصفراء التي تُحاكي الجانب المُشرق من الحياة

إذا كنت ستتزوّجين صديقك المفضّل وشريك حياتك، فالورود الصفراء هي الخيار المثالي للتعبير عن الصداقة المبهجة التي تجمعكما. كما تعكس الورود البرتقالية طاقة متوهّجة مليئة بالتفاؤل، وتُعبّر عن أسلوب مفعم بالجاذبية والثقة في النفس.

حبّ متّقد لمدى الحياة

تعكس الأزهار البرتقالية روحاً جريئة وجميلة، وتتناغم بشكل رائع مع الأزهار الخضراء والبيضاء الفاتحة. تتميّز هذه الباقات بمزيج مذهل من الورود وأزهار الزنبق والأقحوان، وتُعتبر مثالية للعروس الجريئة والأنيقة.

نبذة عن أزهار أليسار

يُعتبر متجر أزهار أليسار المرموق مؤسسةً عائلية تمّ إطلاقها في الأردن في العام 1979 ويتفرّع منها حالياً خمسة متاجر في الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والأردن والكويت. وتحتفي العلامة التجارية الراقية منذ نشأتها بالمناسبات الخاصة وبصنع ذكرياتٍ من العمر.

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