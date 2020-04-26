عروس رمضان 2020: قائمة بأهمّ المهمّات التي يجب أن تقومي بها

تقع على عاتق العروس الكثير من المسؤوليات التي يجب أن تنفذها قبل الزفاف، فكيف إذا كان زفافها في نهار العيد، بعد شهر من الصيام والتعب.

يُعتبر رمضان شهراً استثنائياً للغاية لعروس العيد، حيث يقع على عاتقها العديد من المهام والتجهيزات المتعلقة باليوم الكبير، مع الأخذ بعين الإعتبار ضيق الوقت في هذا الشهر الفضيل ووقوع العروس بين أمرين، هما: العبادات وولائم الإفطار العائلية؛ وهذا ما لا يُعطي العروس الوقت الكافي لإستكمال حاجيات الزفاف. مع كلّ هذه الصعوبات، نقدّم لك أفكاراً وفرصة لتنظيم وقتك ووضع جدول شهري، مقسّم على أربعة أسابيع، يتضمّن قائمة بأهمّ المهمّات التي يجب أن تقومي بها. سيؤدّي ذلك بالطبع إلى تسهيل عملك.

الأسبوع الأول

ـ مع دخول الأسبوع الأول من رمضان، ابدئي بشراء جميع المستلزمات الخاصّة بالفستان الذي وقع اختيارك عليه، وتم شراؤه بالفعل، كالطرحة والتاج أو اكسسوارات الشعر والحذاء.

ـ اذهبي إلى مصفّف الشعر وخبير التجميل لإجراء بروفا المكياج وتسريحات الشعر لاختيار "اللوك" الذي ترغبين في الظهور به.

ـ اذهبي للمرة الأخيرة إلى شقّتك الجديدة للتأكد من أنّ كلّ شيء على ما يرام، وضعي في الحسبان أنك لن تذهبي إليها مرّة أخرى، إلا في حالة الضرورة القصوى.

ـ باشري بوضع الماسكات الطبيعية منذ الأسبوع الأول. يُمكنك تحضيرها في المنزل، وقصد صالون التجميل من أجل البدء بالعناية بالبشرة والوجه.

الأسبوع الثاني

ـ اشربي كميّات كبيرة من الماء لتعويض ما نقص من جسمك نتيجة الصيام. واجعلي طعامك بأكمله في هذه المرحلة يقوم على الخضر والفاكهة والأطعمة الصحيّة.

ـ أعدّي لشعرك حمّام كريم فائق الترطيب، مرتين في الأسبوع. واحرصي على أن يكون مناسباً لطبيعة شعرك.

ـ قشّري بشرتك بشكل خفيف، مرّتين في هذا الأسبوع، كنوع من تحضير البشرة، وركّزي على مناطق الركبة والكوع والكاحل.

الأسبوع الثالث

ـ في الأسبوع الثالث، اقصدي مصفّف الشعر لتلوين شعرك وقصّه، كما اتفقت معه سابقاً، وحاولي قدر الإمكان بعد التلوين استعمال شامبو خاصّ وعدم التعرّض لأشعة الشمس القويّة.

ـ اذهبي مع شريكك إلى المكان الذي سيُقام فيه الحفل للتأكّد من أنّ كلّ شيء على ما يرام. أيّام قليلة تفصلك عن اليوم الموعود. في هذه الفترة يكون تركيزك الأكبر على العناية الشخصية، بالإضافة إلى متابعة بعض الأشياء.

ـ إذا كان حذاؤك ذا كعب عالٍ للغاية، فارتديه قبل الزفاف، وقومي بالتمرّن على المشي حتى تتعوّد قدماك عليه.

ـ اذهبي إلى صالون التجميل لتأكيد الموعد المتّفق عليه ووقت حضورك إلى الصالون.

ـ قومي بالخضوع لحمّام طبيعي، يتضمّن جلسة تنظيف متكاملة للبشرة.

ـ يجب أن تنالي قسطاً وافراً من النوم في ليلة يوم الزفاف للحصول على بشرة أكثر صحّة ونضارة، وأيضاً لتفادي احمرار العينين وانتفاخهما.

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