للعروس: عادات خاطئة تُكسبك الوزن في رمضان

البوابة - هل اقترب موعد زفافكِ؟ إذا تم تحديد تاريخ الزفاف فلديك أشياء كثيرة في قائمتك لابد من القيام بها قبل موعد حفل الزفاف، وأهم شيء هو أن العرائس تبدأ بالاستعداد لتخفيف الوزن في شهر رمضان واستغلال الفرصة، وفيما يلي عادات تكسبك الوزن في رمضان حاولي تجنبها:

عادات خاطئة تُكسبك الوزن في رمضان

من العادات الخاطئة التي تُكسبك الوزن في رمضان هو الإفراط في تناول الحلويات، ويفضل استبدال الحلويات بالفاكهة.

شرب الماء دفعة واحدة دون تناول حبة من التمر لتهيئة المعدة أولاً وعدم حدوث صدمة للجهاز الهضمي مما يؤدي إلى زيادة في الوزن.

عدم شرب الماء الكافي بين وجبة الإفطار والسحور.

تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل المعجنات، البطاطا، الححوم المقالي.

المبالغة في شرب العصائر الرمضانية الغنية بالسكر مما يؤدي إلى زيادة في الوزن.

ممارسة الرياضة في رمضان وخاصة قبل الإفطار وتجنب الكسل والخمول.

ما هي العادات الصحية في رمضان؟

ﺷﺮب اﻟﻤﺎء ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻴﻦ وﺟﺒﺘﻲ اﻹﻓﻄﺎر واﻟﺴﺤﻮر.

اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻮاﻛة.

ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻌﻄﺶ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺼﻴﺎم يفضل اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ،اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻤﻤﻠﺤﺔ، واﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ.

ﺗﻨﺎول وﺟﺒﺘﻴﻦ ﺧﻔﻴﻔﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻹﻓﻄﺎر واﻟﺴﺤﻮر ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن وﺟﺒﺎت ﺻﺤﻴﺔ.

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