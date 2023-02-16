خلطة الليمون وزيت الزيتون لتنعيم يدين العروس هذا أكثر ما تحتاجه الفتاة قبل حفل زفافها لتنعيم يديها وتفتيحها قبل موعد الزفاف بثلاث أشهر تقريباً، وفيما يلي نقدم لكِ عزيزتي العروس خلطة الليمون وزيت الزيتون لتنعيم يدين العروس وتفتيحها، وغيرها فيما يخص اليدين:

خلطة الليمون وزيت الزيتون لتنعيم يدين العروس وتفتيحها

لا يوجد أسهل من خلطة الليمون وزيت الزيتون، فقط تحتاجين عزيزي العروس إلى معلقة حجم كبير من زيت الزيتون ومعلقة طعام واحدة من عصير الليمون.

وبعد أن تمزجي السكر مع زيت الزيتون، قومي بتدليك راحة يديك وأصابعك بهذه الخلطة السحرية والسريعة لمدة لا تتجاوز دقيقة واحدة أو أقل، وبعد ذلك اغسلي يديك بالماء الدافئ، ويمكنك إضافة القليل من العسل.

خلطة الشوفان والعسل لترطيب يدين العروس

قومي بمزج معلقتين من دقيق الشوفان مع معلقة حجم صغيرمن العسل واضيفي القليل من الماء على المزيج ليتجانس.

ثم طبقي الماسك على يديك لمدة 10 دقائق تقريباً ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

طبقي خلطة الشوفان والعسل لترطيب يدين العروس ثلاث مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

زيت الزيتون يحمي الجلد من تأثير الشوارد الحرة وعمليات الأكسدة الضارة التي قد يحفزها التعرض المستمر للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس.

من فوائد زيت الزيتون للبشرة تخفيف التجاعيد وعلامات تقدم السن

يحمي بشرتك من الرؤوس السوداء والبيضاء.

تحسين مظهر الندوب وإعادة تجديد خلايا البشرة

يساعد زيت الزيتون على نضارة وإشراقة على بشرة الوجه.

فوائد زيت جلسرين لليدين

يعمل الجلسرين على نضارة البشرة وجعلها أكثر شباباً.

يقلل من ظهور التجاعيد ويحافظ على نعومة البشرة.

نضوج خلايا الجلد بشكل صحيح وسليم.

يحسن من مظهر البشرة.

يجعل البشرة ناعمة

طريقة جيدة لتقشير البشرة وترطيبها وتنظيفها

يعالج جفاف البشرة

يساعد على سرعة التئام الجروح التي تنتج على الجلد المشقق.

تعزيز صحة الجلد وحماية من التهيجات

يزيل الجلد الميت وانتاج خلايا جلدية جديدة

علاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما

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