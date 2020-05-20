للعروس: هذه الأطعمة احرصي على تناولها في يوم زفافك



تناول الطعام المفيد له أهمية كبيرة في يوم زفافك، لذلك يجب عليكِ عزيزتي العروس أن تحرصي على اختيار بعض أنواع الأطعمة دون غيرها لأنها مليئة بالفيتامينات والمعادن ولا تسبب لكِ الانزعاج أبداً وتشعركِ بالراحة والسعادة.

عزيزتي العروس... إليكِ قائمة بالأطعمة التي عليك تناولها في يوم زفافك:

1- المكسرات والتمر:

تعتبر المكسرات والتمر مثالية لأنها تمد جسمك بالطاقة والقوة ليومك الطويل، فأنت بحاجة لهذه الوجبات الصغيرة لتستطيعي مقاومة الإرهاق والجوع خلال هذا اليوم، فالفاكهة المجففة والتمر والمكسرات النيئة المشبعة بالفيتامينات والزيوت النافعة تساهم بإمدادك بالطاقة إلى جانب تهدئة أعصابك في الوقت نفسه.

2- الشوفان:

طبق الشوفان هو أفضل مصدر للطاقة ويمنح جسمك القوة والنشاط اللازمين لك لمتابعة هذا اليوم بكامل حيويتك، حيث يغذي الشوفان الجسم ويرفع مستويات السكر في الدم ببطء ويجعلك تشعرين بالشبع لفترة طويلة لما يحتويه من لألياف.

3- الهليون:

الهليون يعتبر من أكثر الأغذية المناسبة للعروس في يوم زفافها حيث يحتوي على الألياف الرائعة لمحاربة انتفاخ البطن.

4- الأفوكادو:

الأفوكادو له من فوائد كثيرة وعديدة لجمالك، لذلك لا بد أن تضيفي حبة منه لوجبتك خلال هذا اليوم.

5- شاي الأعشاب:

عزيزتي العروس استبدلي القهوة والشاي والمشروبات الغازية بشاي الأعشاب الذي يبقي جسمك رطباً ويهدئ الأعصاب.

6- الخضروات والفواكة:

عزيزتي العروس إذا استيقظت بعيون منتفخة ستنغص جمال و إشراقة وجهك في يوم زفافك، استخدمي مدرات البول الطبيعية كتناول شرائح الخيار،والجزر، وربع كوب من البقدونس، وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وتعتبر الفاكهة التي تحتوي على الماء بنسبة كبيرة كالبابايا والبطيخ والشمام والمانجو الذي يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم توازن السوائل والمعادن في الجسم.

أما الأطعمة التي يجب تجنبها في يوم زفافك هي: العلكة لأنها تسبب لك الانتفاخ بالبطن وعسر الهضم، التوابل والأطعمة الحارة، المشروبات الغازية والكافيين، الحلويات، الأجبان والمأكولات الدسمة.

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