للمرأة العاملة: باستا صيفية خفيفة

الباستا من الأطباق الخفيفة والمحببة عند الكبار والصغار، وتعد الباستا سهلة الإعداد والتحضير خصوصاً للمرأة العاملة، وهناك مجموعة طرق لعمل الباستا وبنكهات وإضافات متنوّعة منها الريحان والخضار والصوص الأحمر، وفي هذا المقال نقدم لكم باستا صيفية خفيفة الكمية ٤-٥ أشخاص ويمكن استعمال جبنة الفيتا.

باستا صيفية خفيفة

مقادير باستا صيفية خفيفة:

١ باكيت معكرونة (شكل حلزوني أو اسطواني)

٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون

٦ حص ثوم

٢ كوب بندورة كرزيه

ملح وفلفل أسود، حسب الرغبة

١ كوب أوراق ريحان، مفروم خشن (أو ١ ملعقة صغيرة ريحان ناشف)

رشة رقائق الفلفل الحار (حسب الرغبة)

١/٤ كوب جبنة بارميزان أو جبنة بيضاء مبروشة

طريقة تحضير باستا صيفية خفيفة:

أولاً تسلق المعكرونة حسب الارشادات على العلبة. يحتفظ بربع كوب من ماء السلق جانباً وتصفّى المعكرونة.

ثم يحمّى الزيت في مقلاة كبيرة، يضاف الثوم ويقلّى على نار متوسطة حتى تتحمر حبات الثوم وتصبح طرية، تقريباً مدة ٣ دقائق.

ثم تضاف البندورة الكرزيه والملح والفلفل ورقائق الفلفل الحار. تقلّب لمدة ٤ -٥ دقائق.

ثم يهرس الثوم بلطف بملعقة.

تضاف المعكرونه وماء السلق والريحان إلى المقلاة وتقلّب.

وأخيراً ترفع المقلاة عن النار وتضاف جبنة البارميزان أو الجبنه البيضاء المبروشة وتقدم وصحتين وعافية.

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