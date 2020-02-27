للمرأة العاملة: 10 أخطاء ترتكبينها خلال يوم العمل

ماذا ستأكلين غدًا في العمل؟ ماذا سترتدين غدًا ؟ هل تشربين الماء بمقدار كافي خلال فترة العمل؟ هل جهزتي وجباتك الصحية؟ هذه الأسئلة التي تتبادر إلى ذهنك يومياً.

يتسبب الروتين اليومي الممل للمرأة العاملة قبل الذهاب إلى العمل، كالاستيقاظ باكراً للذهاب إلى العمل وتكرار الخطوات نفسها، في الإصابة بأزمات نفسية وعضوية نتيجة عدم وجود أنشطة مسلية وصحية تضمن للجسم والذهن التمتع بحياة صحية مما قد يجعلها تصل إلى مقر عملها في حالة من الركود غير المرغوب به.

ولكسر الروتين والتمتع بيوم جيد، عليكِ عزيزتي تجنب هذه الأخطاء التي ترتكبينها خلال يوم العمل:

1- تناول الطعام غير الصحي: كثيراً ما تقع المرأة العاملة تحت ضغط الوقت الضيق، ما يدفعها لتناول وجبات سريعة أثناء العمل، حاولي تلافي الأمر من خلال إحضار وجبتكِ الصحية معكِ.

2- تناول القهوة والمنبّهات بإفراط: لعلها واحدة من الطرق التي نحاول من خلالها القضاء على التوتر والقلق، لكنها مدمرة على المدى البعيد. استعيضي عنها بالأعشاب العطرية والشاي بالنكهات المختلفة.

3- قلة الحركة: ما من شيء مدمر لصحة الظهر وعضلات الرقبة والكتفين بقدر الجلوس لساعات طوال قبالة الحاسوب. لذا، حاولي أن تتحرّكي بقدر الاستطاعة. تمشّي قليلاً وحرّكي قدميكِ وقومي بتمرينات الاسترخاء الخاصة بالرقبة والكتفين كل ساعة ونصف.

4- اصطحاب العمل للبيت: لا تنسي القاعدة التالية: حين تكونين في العمل حاولي بقدر المستطاع نسيان الأمور المنزلية؛ لتكون إنتاجيتكِ بالقدر الكافي، وحين تكونين في البيت عليكِ نسيان العمل وهمومه بشكل تام؛ حتى لا تصلي لمرحلة إهمال بيتكِ وأطفالكِ وسعادتكِ.

5- الاستيقاظ في وقت متأخر: من شأن الاستيقاظ المتأخر إرباك جدولك اليومي ليس على صعيد العمل فحسب بل والعائلة أيضاً. حدّدي وقتاً مبكراً للاستيقاظ ونامي، في مقابل ذلك، في ساعة مبكرة من الليلة الماضية.

6- انتعال الكعب العالي: حاولي أن تحصري انتعال الكعب العالي بالمناسبات التي تتطلّب ذلك، وعوضاً عنه قومي بانتعال حذاء مريح لقدميكِ وظهركِ.

7- التوتر والقلق: عليكِ بالسيطرة عليه؛ حتى لا تصلي لنتيحة يدمّر فيها كل ما يتعلق بنفسيتكِ وأعصابكِ وبالتالي إنجازاتكِ.

8- الجلوس بطريقة خاطئة: حاذري الجلوس بطريقة غير صحية؛ إذ من شأن هذا تدمير عضلاتكِ وأعصابكِ. أبقي رسغيكِ بوضعية سليمة وكذلك ظهركِ وعنقكِ. استعيني بالوسائد الخاصة بالمقاعد المكتبية.

9- عدم شرب الماء: قد ننسى، في غمرة الانشغال، تناول الماء بالمقدار المطلوب. لا تنسي شرب لترين من الماء يومياً. ضعي قارورة الماء إلى جانبكِ وأجبري ذاتكِ على شربها حتى وإن لم تشعري بالعطش.

10- تجاهل الأدوية اللازمة: لا تنسي تناول الفيتامينات التي أوصاكِ بها الطبيب وكذلك أدويتكِ. قومي بتقطير عينيكِ بانتظام أثناء ساعات العمل؛ لمنع الجفاف جرّاء الجلوس قبالة شاشة الحاسوب لساعات طويلة.

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