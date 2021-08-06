للوقاية من السرطان... تجنبي هذه الأطعمة

معظم أنواع السرطان تحدث نتيجة التكاثر غير المنضبط للخلايا داخل الجسم، ويمكن أن يرجع ذلك إلى العديد من العوامل منها البيئية والوراثية والغذائية، وفيما يلي نسرد لكِ اطعمة عليك تجنبها للوقاية من السرطان:

اللحوم المصنعة

كشفت الدراسات العالمية أن اللحوم المصنعة هي سبب لمعظم أنواع السرطان، حيث تشير الأدلة إلى أن اللحوم المصنعة على وجه التحديد تساهم في الإصابة بسرطانات البطن والقولون والمستقيم.

الكحول

وجدت الكثير من الدراسات أن استهلاك الكحول من بين أكثر المواد المسببة للسرطان، وخاصة سرطان الفم والحلق والمريء والثدي والبطن والأمعاء.

السمك المملح

قد يكون السمك المملح لذيذ، ولكن استهلاكه يؤدي إلى تطور السرطانات المتنوعة، كما تم تصنيفه في الفئة الأولى لمسببات السرطان.

المشروبات السكرية

قد يؤدي تناول أو استهلاك الكثير من المنتجات السكرية إلى مشاكل في الوزن، ومع زيادة الوزن يصبح الجسم أكثر عرضة لمزيد من الأمراض والالتهابات، بما في ذلك السرطان.

الوجبات السريعة

تتضمن عملية اعداد الوجبات السريعة العديد من الزيوت والدهون المشبعة، والتي تعتبر من بين المواد المسرطنة، كما يمكن أن يدخل في اعداد الوجبات السريعة بعض المواد التي لا يعلم بها المستهلك.

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