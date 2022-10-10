لماذا النساء أكثر ميلاً للخيانة في الوقت الحاضر؟ الخيانة الزوجية هي أحد الموضوعات المثيرة للجدل عاطفياً وأخلاقياً واجتماعياً وقانونياً. يحاول الزوجان تطوير الترابط بطرق مختلفة في علاقتهما لتلبية احتياجاتهما الجسدية والعقلية والعاطفية ومحاولة أن يكونا شريكين جيدين لعيش حياة متناغمة.

لماذا النساء أكثر ميلاً للخيانة في الوقت الحاضر؟

أسباب مختلفة

غالباً لا تسير العلاقة الحميمة على ما يرام كما هو متوقع لأسباب مختلفة مثل قلة التفاهم وقلة قضاء الوقت الجيد معاً، وقلة الرومانسية، وحب السيطرة على الشريك، وأي شكل من أشكال الإساءة، والهجر، وقلة الاهتمام أو برود العاطفة. وكلها تؤدي إلى خيبة الأمل في العلاقة وتصبح مفتاحًا في بناء علاقة غرامية.

قبل عقد من الزمان ، اعتدنا على سماع قصص خيانة عاطفية أبطالها من الرجال، ولكن منذ فترة أصبحت النساء تساوي الرجال في عدد الخيانة الزوجية فما هي الأسباب يا ترى؟

لماذا النساء أكثر ميلاً للخيانة في الوقت الحاضر؟

أسباب الخيانة الشائعة

الأسباب الشائعة هي الانتقام ، التعاسة العامة في الحياة الزوجية ، المسافة الجسدية أو العاطفية عندما ينتقل الزوج إلى مكان بعيد للعمل ، التبعية الاقتصادية أو الضغط المالي ، الحياة الجنسية أو العلاقة الحميمة الجسدية غير المرضية، التوقعات العالية أو غير الواقعية ، تراجع التوافق، قلة التواصل أو عدم الاحترام. يعد الافتقار إلى الحميمية الجنسية في الحياة الزوجية سببًا مهمًا للبحث عن علاقات خارج نطاق الزواج.

وجدت دراسة أجريت عام 2003 أن 90٪ من النساء اللواتي ينخرطن في علاقات خارج إطار الزواج يرون أن احتياجاتهن العاطفية لم تتم تلبيتها في العلاقات الزوجية. الأبعاد الثلاثة وراء خيانة المرأة هي العوامل الشخصية والخلافات الزوجية والجنس.

غالبا ما يؤدي ضعف مهارات العلاقة والعدوان والسلوك المتهور إلى خيانة الزوج. العلاقات الضعيفة والنزاع الزوجي والعوامل الشخصية هي الأسباب الكامنة وراء خيانة الزوجة.

وفقًا لسمات الشخصية الخمسة الكبار ، فإن ضعف ضبط النفس والأنانية والغضب والملل مع السعي وراء الاهتمام هي الأسباب الأكثر شيوعًا لكون الشخص غير مخلص في علاقته. وفقًا للبحث ، كانت الزوجات اللواتي يتمتعن بصفات الاهتمام برضا الآخرين أكثر عرضة للخيانة. كانت الزوجات المتزوجات من شريك مصاب بدرجة عالية من العصابية أو الانبساطية أكثر انخراطًا في هذه العلاقات.

من المرجح أن تتعرض النساء اللاتي ينخرطن في علاقة غرامية خارج أطار الزواج إلى الوقوع في الفخ وسوء المعاملة وحتى التهديد بالصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهن. فهن يملن إلى الثقة العمياء في الرجل الذي تربطهن به علاقة غرامية للحفاظ على السرية مدى الحياة أو إلى أن يرغبوا في مواصلة العلاقة.

لماذا النساء أكثر ميلاً للخيانة في الوقت الحاضر؟

طرق منع الخيانة الزوجية هي كما يلي:

يحتاج كل زوجين إلى فهم أن العلاقة تسعى في بعض الأحيان إلى نكران الذات لكل من الرجال والنساء. ركز كتاب The Five Love Languages ​​بواسطة Gary Chapman (1992) على لغات الحب المختلفة. من الضروري أن يكون لديك تواصل مفتوح وفهم للغة الحب لدى الشريك ومشاركة الحب والتقدير . وفقًا لنظرية ماسلو الشهيرة للتسلسل الهرمي ، يعتبر الجنس أحد الاحتياجات الفسيولوجية إلى جانب الهواء والغذاء والماء والمأوى في مرحلة البلوغ. يجب على الزوجين الحفاظ على نشاطهما الجنسي وإثارته ، وفهم أهداف الحياة والاختلافات الثقافية وأنظمة المعتقدات التي يتبعونها ووضع الحدود وفقًا لذلك . قضاء وقت ممتع مع الشريك يساعد على بناء الترابط العاطفي بينهم. يجب تجنب المقارنة الاجتماعية. كونك رومانسيًا ، والانتباه إلى المظهر ومشاركة الحب بلغتهم تجعل الرابطة قوية . إذا وجد الزوجان صعوبة في فهم لغة الحب وكانا غير سعداء ، فيمكنهما زيارة أو طلب المساعدة المهنية من طبيب نفساني أو مستشار زواج مؤهل. وأوضحت الجلسات الإرشادية فهم الوعي الذاتي والآخرين ، والمعتقدات والقيم ، والإدارة المالية ، والأبوة ، والأدوار والمسؤوليات لخلق الاستعداد للأبوة والأمومة. بشكل عام ، فإن الاستشارة قبل الزواج أو العلاج الزوجي تقلل الضيق وتزيد من الرضا وتساعد على تقليل العوامل المحفزة للخيانة الزوجية .

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