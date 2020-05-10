لماذا تزداد مشاكل الأسنان في رمضان؟

هل شعرت مؤخراً بنخز في اسنانك أو ألم ؟ قد يكون السبب عاداتك الغذائية الخاطئة في رمضان. يتناول الكثير من الناس كميات كبيرة من الحلويات الرمضانية والمشروبات الغنية بالسكريات لتنشيط الجسم بعد وجبة الفطور. وهذه السكريات لا تؤثر على صحة الانسان فقط ولكن على صحة الأسنان أيضاً وتسبب تسوسها وضعف طبقة المينا.

وينصح الخبراء بضرورة غسل الأسنان جيدًا 3 مرات يوميًا للتخلص من البكتريا العالقة بها، كما تساعد المضمضة خمسة مرات لأداء فريضة الصلاة في التخلص من أي مواد عالقة بالأسنان خاصة البلاك وهي صفائح بكتيرية تشكل غشاءً لزجاً يعمل على تآكل طبقة مينا الأسنان. يتسبب البلاك في إنتاج الحوامض التي تؤدي إلى تسوس الأسنان وإصابة اللثة بالالتهابات. كما ينصح باستخدام الغرغرة بعد الانتهاء من تناول وجبة السحور للتخلص من بقايا الطعام العالقة بين الأسنان وللحماية من ظهور رائحة النفس الكريهة أثناء الصيام. إليكِ نصائح لأسنان صحية في رمضان.

أسباب آلام الأسنان في فترة الصيام:

تحدث آلام الأسنان نتيجة إصابة الشخص بأمراض الأسنان من قبل ولكن تزداد في فترة الصيام بسبب الإهمال في تنظيفها ومن بينها:

1- تسوس الأسنان.

2- التهابات اللثة.

3- كما أن انتشار البكتريا داخل الفم قد يسبب آلام للأسنان.

العلاج:

يفضل زيارة طبيب أسنان المختص قبل شهر رمضان للتعرف على المشكلات الصحية التي تواجه أسنانكِ.

إزالة الجير المتراكم على الأسنان بانتظام لحمايتها من التسوس ورائحة الفم الكريهة.

تناول الحليب ومنتجاته كالزبادي "اللبن" والأجبان يساعد في تغذية الأسنان بعنصر الكالسيوم وهو أساسي في تكوينها.

الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية وذلك لتأثيرها السلبي على الأسنان فهي غنية بالسكر والأحماض التي تتسبب في تآكل طبقة المينا.

تقليل المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكافيين تضر بصحة الأسنان وذلك لاحتوائها على أحماض تظل عالقة على الأسنان وتسبب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.

تنظيف الأسنان 3 مرات على الأقل يوميًا عن طريق استخدام المضمضة أو السواك أو المعجون والفرشاة.

فائدة السواك

أثبتت بعض الدراسات العلمية أن السواك يحتوي على حمض الفلورايد الطبيعي الذي يمنع تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريمة أثناء الصيام. أضاف مصطفى أن الاهتمام بترطيب الفم بين حين آخر في وقت الصيام يجنب الإصابة بالبكتريا اللاهوائية المسببة لرائحة الفم الكريهة. تتركم البكتريا اللاهوائية على اللسان الجاف لذلك يمكن المضمضة بالمياه بين حين وأخر للحماية من جفاف الفم. يمكنكِ استخدام خيط الأسنان لتنظيفها من بقايا الطعام ومنع تراكمه المسبب لرائحة الفم الكريهة.