لماذا يجب أن تتوقف عن العمل لساعات طويلة؟

إذا كنت تعتقد أن العمل لساعات طويلة يجعلك أكثر تركيزًا وتصميمًا، فأنت مخطئ...

في سعيهم للحصول على تقدير أعلى، ينتهي الأمر بمعظم الموظفين الجادين بالعمل لأكثر من 40 ساعة في الأسبوع والتي تمتد حتى 50 ساعة ، وهو في الواقع أمر ضار جدًا بصحة الفرد. ولكن العمل لساعات طويلة يجعلك أقل إنتاجية ويؤثر على قوتك العقلية على المدى الطويل. لمساعدتك على فهم التأثيرات بشكل أفضل ، إليك بعض الأسباب المحددة التي ستجعلك تتوقف فورًا عن العمل لساعات طويلة.

إنتاجية أقل

ذكرت ورقة بحثية أن المشاركين الذين عملوا لمدة 40 ساعة وأضافوا 20 ساعة أخرى إلى جدولهم سجلوا زيادة في الإنتاجية في الأسابيع القليلة الأولى. ولكن بعد ذلك ، بدأت في الانخفاض وانخفضت مستويات الإنتاجية إلى مستوى منخفض للغاية. أثبت هذا أن الناس سيواجهون مستويات إنتاجية منخفضة إذا استمروا في العمل لساعات أطول من المطلوب.

تدهور الصحة

تبدأ صحة الناس في التدهور بمجرد ظهور التعب من كل هذا العمل المفرط. قد تشعر بالنعاس الإضافي والتعب والتوتر والصداع وحتى الشعور بالتهيج في أصغر الأمور. إذا لم يتم التعامل مع هذا الأمر ، فستتحول إنتاجية العمل إلى الأسوأ. وستعاني حياتك أيضًا.

لا حياة اجتماعية

الكثير من العمل يجعلك تهمل حياتك الاجتماعية كثيرًا. يتسبب هذا في حدوث انشقاقات في العلاقات وتعاني أسرتك بسبب عدم قدرتك على منحهم الوقت. على الرغم من صعوبة تحقيق توازن جيد بين العمل والحياة ، إلا أنه لا ينبغي بالتأكيد أن يكون بعيد المنال. إن تخصيص الوقت لعائلتك ضروري أيضًا ، مقارنة بعملك.

معرض للحوادث

عندما تشعر بالتوتر الشديد والتعب ، فإنك تميل إلى فعل الأشياء بشكل غير صحيح. ولكن الأخطر هو أن سلامتك في خطر. أنت أكثر عرضة للحوادث والإصابات لأنك لست في قمة قدراتك العقلية. يجب ألا تتجاهل هذا الاحتمال. أفضل أمانًا من الأسف.

نوبة قلبية وتلف في الدماغ

تشير التقارير إلى أن فرص الإصابة بالنوبات القلبية تزداد بنسبة هائلة تصل إلى 67٪ لمن يميلون إلى العمل أكثر من 40-45 ساعة. يؤثر الضغط الإضافي على القلب وكذلك الدماغ. عوامل أخرى مثل ضغط الدم والصداع النصفي والسكري وما إلى ذلك بالتأكيد لا تساعد قلبك وعقلك.

السمنة

يمكن أن يؤثر الوقت الطويل الذي تقضيه في العمل على وظائفك الأخرى خلال اليوم مثل المشي وممارسة الرياضة والطهي والنوم والتي تعد من عوامل الخطر الرئيسية للسمنة. أثناء الجلوس على الأريكة لساعات ، تميل أيضًا إلى تناول الوجبات السريعة للحصول على الراحة وهذا أيضًا عامل مساهم كبير في زيادة الوزن بشكل كبير.

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